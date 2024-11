El ministro del Interior, Juan Santiváñez, indicó que 48 horas antes de dictarse la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte -hermano de la presidenta Dina Boluarte- se dispuso una vigilancia policial; sin embargo, los efectivos perdieron contacto con el investigado en el caso “Los Waykis en la sombra”.

Como se sabe, el juez Richard Concepción Carhuancho le impuso a Nicanor Boluarte 36 meses de prisión preventiva y ordenó también activar todas las alarmas de la justicia debido a su ausencia en el momento del fallo. Tras ello, el hermano de Dina Boluarte se encuentra no habido.

Juan Santiváñez se mostró en contra de la medida judicial. “No estoy de acuerdo con que ningún peruano, al margen de que sea el hermano de la presidenta, tenga que afrontar una resolución judicial dictada por un magistrado que ha demostrado su falta de imparcialidad. Y esto no lo digo por el contenido de la resolución, sino por los actos previos, como exponer este caso en una clase como modelo presumiblemente de organización criminal, y eso se llama adelanto de opinión”, dijo a Canal N.

Sobre el hecho de que el hermano de Dina Boluarte se encuentre prófugo y evada la justicia, el titular del Mininter sostuvo que “toda persona tiene derecho al debido proceso, a contar con la garantía constitucional”. “Yo no puedo responder por el señor Boluarte, esas son decisiones personales ”, indicó.

Además, aseguró que la PNP sí está buscando a Nicanor Boluarte. “La PNP es el ente constitucional llamado a cumplir las resoluciones judiciales, es más, días antes del dictado de la resolución, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso que se estableciera la observancia, vigilancia, dentro del domicilio de Nicanor Boluarte”, señaló Juan Santiváñez.

Al ser consultado en ese contexto, de que si era vigilado por la policía, por qué hoy se encuentra prófugo y sin rastro, justificó: “La PNP observaba los puntos críticos, el comandante general PNP me informó que lo hicieron 48 horas antes, es ahí donde la policía ya no tiene ningún contacto (con Nicanor Boluarte)”, afirmó el ministro del Interior.

Cuando se le indicó sobre la poca efectividad de la PNP y si realmente se quiere encontrara a Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte enfatizó: “La efectividad de la policía no se puede medir por dos casos concretos, la PNP está detrás no solo de Cerrón, sino de otros delincuentes. Una golondrina no te hace el verano”.

Además, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, sostuvo que se pretende vincular a la presidenta Dina Boluarte con actos de corrupción para pedir la “vacancia por incapacidad”.

De otro lado, adujo que “hoy tenemos una campaña contra la PNP por un sujeto que se vio involucrado en el asesinato de una persona” . Ello en referencia del terrible caso del policía acusado del crimen de Sheyla Cóndor. “Mi despacho ordenó que se investigue porqué se mantuvo en actividad”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: