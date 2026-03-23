El ministro del Interior, José Zapata Morante, realizó un recorrido por distintos puntos de Lima con el objetivo de verificar la ejecución de un plan operativo orientado a mejorar las condiciones de seguridad en el transporte público. La intervención busca fortalecer las acciones policiales mediante acompañamiento en rutas, presencia disuasiva y patrullaje estratégico en zonas de alta circulación.

Durante la jornada, el titular del sector se trasladó a distritos de Lima Sur donde supervisó el despliegue de efectivos en espacios vinculados al servicio de transporte. En ese marco, visitó los patios de maniobra de empresas como Santa Catalina en Villa El Salvador, Santo Cristo de Pachacamilla en Pachacámac y Guadulfo Silva Carbajal en San Bartolo.

El ministro del Interior, José Zapata, supervisó las acciones de seguridad desplegadas por la @PoliciaPeru en el patio de maniobras de la empresa de transporte Santa Catalina, en VES, y sostuvo un diálogo directo con transportistas para reforzar la lucha contra la criminalidad. pic.twitter.com/e5rUUrSE5h — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 22, 2026

En estos puntos, constató el trabajo de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el grupo Los Halcones, que participan en las labores de resguardo. Las acciones forman parte de una estrategia que busca reforzar la presencia policial en zonas consideradas vulnerables frente a la criminalidad.

En el desarrollo de la actividad, el ministro sostuvo un encuentro con representantes del sector transporte para recoger sus principales preocupaciones. En ese espacio, también se buscó consolidar la coordinación entre autoridades y operadores con el fin de enfrentar problemáticas como la extorsión.

El funcionario explicó que su presencia responde a una labor de seguimiento directo sobre el trabajo policial desplegado en las calles. En ese contexto, subrayó la importancia de garantizar la continuidad de estas acciones dentro de la política de seguridad del Ejecutivo. “Mi presencia responde a la supervisión directa de los servicios policiales. No se trata solo de una visita, sino de garantizar sostenibilidad y seguimiento a las acciones en el marco de la política del Gobierno”, indicó.

Desde el Ministerio del Interior se reiteró que la lucha contra la delincuencia constituye una prioridad dentro de la gestión actual. Asimismo, se enfatizó la necesidad de restablecer el principio de autoridad como parte de las acciones para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

En esa línea, se viene implementando la estrategia denominada Fuerza de Tarea Integrada, la cual articula el trabajo de diversas entidades del Estado bajo un mismo enfoque operativo. Esta intervención tiene como objetivo recuperar el control territorial y disminuir delitos como la extorsión y los homicidios.

El plan contempla la ejecución de patrullajes intensivos, vigilancia permanente en corredores de transporte y la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar el control. Estas medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos y prevenir situaciones de riesgo.

En la actividad también participaron funcionarios y mandos policiales vinculados a la lucha contra el crimen organizado. Entre ellos estuvieron la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia de la Cruz, el director contra Delitos de Crimen Organizado, Juan Flores, y el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Castillo.