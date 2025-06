El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, declaró este domingo que Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, tendría una importante cantidad de dinero para facilitar su desplazamiento y evadir su captura. En entrevista con el programa Punto Final, el funcionario afirmó que no se descarta que el líder de Perú Libre esté usando sus recursos para comprar inmuebles, trasladarse de forma itinerante o incluso corromper.

“El ‘Monstruo’ tiene capacidad de movilizarse con dinero y es muy probable que este señor pueda tener gran cantidad de dinero”, señaló Malaver, evitando confirmar si Cerrón permanece en territorio peruano o ha salido del país.

El titular del Ministerio del Interior negó tajantemente que su sector esté encubriendo a prófugos y subrayó que la disposición de captura contra Cerrón y otros personajes, como el exministro Juan Silva, está vigente.

“Yo no estoy escondiendo ni tapando a nadie (...) No podemos asegurar si está en el Perú porque un buen investigador no muestra todas las cartas”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las autoridades están realizando todos los esfuerzos para dar con su paradero.

Malaver también reconoció que la justicia puede demorar, pero aseguró que nadie está fuera del alcance de la ley. “Puede ser que muy pronto caiga”, indicó respecto a una posible captura.

Actualmente, Vladimir Cerrón es requerido por la justicia peruana tras una sentencia por corrupción. Su paradero es desconocido desde octubre de 2023, y su búsqueda ha sido objeto de múltiples críticas hacia las autoridades por su ineficacia.