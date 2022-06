El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado, aseguró que cometió una omisión administrativa porque “en 20 minutos” le hicieron firmar una declaración jurada que, según él, ya ha sido subsanada ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En declaraciones a RPP Televisión, el nuevo titular del sector atribuyó dicha omisión a un “error” de sus abogados, aunque negó que haya cometido el delito de falsedad genérica.

“Ha sido un error de mis abogados. Es una omisión administrativa, no es un delito. El día de hoy he presentado al premier el documento con la declaración jurada de acuerdo al reglamento”, expresó.

“En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de un u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que el día de hoy he presentado a la PCM”, agregó el titular del Midagri.

En ese sentido, Arce Alvarado también negó que vaya a renunciar al cargo que asumió el pasado 22 de mayo, mucho menos haber presentado su carta de dimisión ante el presidente Pedro Castillo.

“No lo he pensado (en renunciar), lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros agricultores, no defraudar la confianza de nuestro presidente de la República, que me ha dado esta gran responsabilidad, y estoy dispuesto a asumir los retos”, subrayó.

Del mismo modo, el titular del Midagri negó tener antecedentes penales o judiciales, aunque recordó que en el año 1996 fue denunciado por usurpación de funciones por un Juzgado del Cono Norte, acusación que finalmente fue archivada

“Cierto, yo tengo el año 96 una sentencia absolutoria. Cuando tenía 26 años fui el teniente alcalde más joven del país, denuncié a un alcalde corrupto, un árabe, en el distrito de Santa Rosa. Me detuvieron 40 días por usurpación de funciones. Cuando salí, el Jurado Nacional de Elecciones me buscó para que yo asumiera la alcaldía y al final salió una resolución de absolución”, sentenció.

Como se recuerda, un reportaje del programa Cuarto Poder mostró una serie de documentos que vincularían al nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado, con graves temas judiciales.

El dominical informó que el también parlamentario andino tendría esta condición en el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima por la presunta comisión del delito de estafa genérica.

Asimismo, se dio cuenta de las 20 denuncias que existen contra Arce a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa. Cinco de ellas en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.