El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró que no se llevará a cabo el paro de transportistas convocado para el 11 de agosto y descartó cualquier incremento en las tarifas del transporte público en Lima y Callao.

Las declaraciones se producen ante el reclamo de gremios por la inseguridad y la falta de medidas frente a la criminalidad en el sector.

Sandoval afirmó que mantiene un diálogo constante con los representantes del transporte formal y garantizó que no habrá paralización.

“Yo no soy el ministro del Interior, soy el ministro de Transportes y Comunicaciones y les puedo decir que no va a haber paros, que los gremios están conversando directamente conmigo y no va a haber paro”, señaló.

El titular del sector adelantó, además, que se implementarán medidas más estrictas para ordenar el transporte público.

“Van a salir decretos supremos. Vamos a ordenar el tráfico”, afirmó, y advirtió que quienes operen al margen de la ley serán considerados “transportistas ilegales”.

Sobre los reclamos del sector, Sandoval reconoció que los problemas son estructurales, pero aseguró que su gestión actuará con estrategia. “Esta enfermedad tiene 30 años, entonces yo estoy tomando acciones evaluadas y estratégicas”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de un alza en las tarifas, el ministro fue enfático: “No han conversado eso conmigo”. Ante denuncias de extorsión que podrían afectar los precios, indicó que el tema corresponde al Ministerio del Interior.