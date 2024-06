El titular del Minsa, César Vásquez, decidió hablar sobre la designación del Dr. Eduardo Yong Motta como director temporal del Hospital Loayza.

“El hospital tiene una serie de sindicatos que no necesariamente velan por el bienestar de la institución y a veces terminan o intentar someter a las gestiones de turno”, declaró para la prensa.

Asimismo, destacó el profesionalismo y experiencia de Yong Motta y dejó en claro que su nombramiento es temporal.

“Yo consideré prudente que el nuevo director sea alguien conoce bien al hospital, que tenga experiencia y cumpla con el perfil y sobre todo tenga mucha ascendencia sobre los trabajadores”, indicó.

“El doctor Motta es un profesional al margen de su investigación que no tiene sentencia. Si tiene impedimento judicial se lo retirará”, añadió.

Sobre el tema de las camas UCI, indicó que el problema central es la falta de recursos humanos, y no de equipamiento o espacio.

“Estamos apuntando a la construcción de un nuevo hospital. El problema no era el equipamiento ni el espacio si no básicamente los recursos humanos. No tenemos ninguna notificación de una demanda insatisfecha sobre camas UCI”, manifestó.

Como se recuerda, Yong Motta fue ministro de Salud en el gobierno de Alberto Fujimori, y junto al congresista Alejandro Aguinaga y Mariano Costa Bauer, fueron objeto de una apertura de instrucción por el caso de las esterilizaciones forzadas.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema declaró fundada la demanda de amparo de Aguinaga, asimismo, declaró nula la apertura, por ello el caso fue remitido nuevamente al juez de la causa para que emita un nuevo pronunciamiento de ley.

