El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que los indicadores apuntan a que el Perú enfrentará un ‘Mega Niño’, debido a que las temperaturas registradas este año han superado las de anteriores episodios del fenómeno El Niño.

“Hoy, en Lima, hemos tenido la temperatura más alta en 70 años”, declaró durante una entrevista con Punto Final.

Vinelli señaló que Piura, Tumbes y Lambayeque son las regiones con mayor riesgo. Precisó que, en septiembre, Tumbes registró precipitaciones 17 veces superiores a las de un año habitual. Asimismo, indicó que durante la primera quincena de octubre las lluvias superaron los niveles normales en el país. Ante este escenario, se han identificado 600 puntos críticos en los que se concentrarán las labores de prevención.

El titular del Midagri también alertó que el peligro es mayor que en décadas pasadas debido al aumento de viviendas construidas en áreas vulnerables, como las quebradas. Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a limpiar los techos de sus casas, resguardar sus pertenencias, proteger a sus mascotas y evitar arrojar basura o desmonte a los ríos, pues estos desechos podrían favorecer los desbordes.

Asimismo, pidió a la población evitar ponerse en riesgo durante una emergencia para tomar fotografías o intentar atravesar quebradas. Además, instó a las municipalidades a reforzar su participación en las acciones de prevención.

Vinelli anunció que desde la próxima semana, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se determinarán las zonas donde se habilitarán albergues. En ese sentido, precisó que el país dispone de 13.000 carpas con capacidad para acoger a unas 30.000 personas afectadas por el fenómeno El Niño.

Como parte del plan de respuesta, se contempla el despliegue de buques de la Marina, aeronaves y provisiones de agua y alimentos. Además, se asignaron responsabilidades por regiones: el sector Defensa estará a cargo de Tumbes y Piura; Comunicaciones, de Lambayeque; Salud, de Áncash; Economía y Midagri, de Lima; y Vivienda, de Ica y Arequipa.

Además, Vinelli señaló que los buques de la Marina están equipados para brindar atención a las personas afectadas. También, indicó que Estados Unidos enviaría una embarcación con capacidad para mil camas, cuya llegada al país está prevista para febrero, aunque existe la posibilidad de que arribe antes.

Por otro lado, el ministro manifestó también su preocupación por los incendios forestales y la ausencia de lluvias en las regiones andinas y amazónicas. Explicó que algunas quemas de pastizales forman parte de prácticas ancestrales de los agricultores para renovar la vegetación, pero advirtió que la sequedad del terreno facilita la expansión de las llamas.

Como antecedente, indicó que en 2023 se reportaron 500 incendios, cifra que aumentó a 1.500 en 2024. En tanto, hasta el momento de la entrevista, en 2026 se habían contabilizado 433 casos. Ante este panorama, exhortó a tomar medidas preventivas frente a un posible aumento de incendios durante el próximo año.

Finalmente, Vinelli sostuvo que las 20 facultades legislativas aprobadas no son suficientes y pidió a los senadores evaluar la posibilidad de otorgar mayores atribuciones al Gobierno para hacer frente a la inseguridad ciudadana y a los efectos del fenómeno El Niño.