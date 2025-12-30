Diversas reacciones ha generado en la opinión pública la adopción del eslogan “¡El Perú a toda máquina!”, que será de uso obligatorio en todas las entidades del Poder Ejecutivo, según establece una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

La norma dispone que la frase debe figurar en toda publicidad institucional informativa, lo que motivó cuestionamientos sobre su pertinencia y un eventual uso político o promocional.

Ministro de Cultura: “Resume nuestra actitud de trabajo”

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, defendió la medida en declaraciones a RPP, señalando que el eslogan refleja el compromiso del Gabinete en una etapa final de gestión.

“De los 75 días, he trabajado 70. Si tú me dices cómo calificas tu gestión: a toda máquina, porque es un compromiso de cada uno de nosotros para meter todo”, afirmó.

Luna indicó sentirse plenamente identificado con la frase y no descartó que tenga un componente de promoción, siempre que existan resultados que respalden la gestión.

Ministro de la Producción: decisión fue consensuada

Por su parte, el ministro de la Producción, César Quispe, explicó que la elección del eslogan se dio durante un “compartir” entre los miembros del Gabinete, donde fue debatida y validada de manera consensuada.

“Es una frase motivacional que nos identifica en la forma como venimos trabajando. Somos un gobierno de transición y queremos dejar un país más ordenado y reconciliado”, sostuvo.

Quispe precisó que, aunque no fue una decisión formal del Consejo de Ministros, sí fue conocida y deliberada por los titulares de las carteras.

Ejecutivo descarta gasto público adicional

Uno de los puntos centrales de la controversia fue el eventual costo fiscal del nuevo eslogan. Al respecto, tanto el ministro de la Producción como el de Salud descartaron cualquier impacto presupuestal.

El titular del Ministerio de Salud, Luis Quiroz, señaló que el uso de la frase no implica gasto alguno, debido a que los procesos administrativos del Estado son mayoritariamente digitales.

“En la actualidad, todo es digital. No representa ningún gasto adicional, cero soles”, afirmó.

Añadió que no se trata de una estrategia de popularidad, sino de un mensaje de unidad y esfuerzo colectivo, asumido por todo el Gabinete.



