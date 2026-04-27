El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, no asistió a la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso programada para este lunes 27 de abril. A la citación tampoco acudieron el canciller Carlos Pareja y el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quienes habían sido convocados a las 3:00 p.m. para informar sobre la adquisición de aviones de combate F-16.

La justificación fue comunicada por el propio jefe del Gabinete mediante un oficio dirigido a la presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes. En el documento se indicó que la ausencia respondía a la necesidad de atender situaciones en distintas regiones del país que requerían la presencia de los titulares de los sectores.

Ejecutivo solicita reprogramación

El jefe del Gabinete pidió que se excuse su inasistencia y la de los otros ministros convocados. Asimismo, expresó la disposición del Ejecutivo para brindar la información solicitada en una próxima fecha.

“Debido a razones de fuerza mayor que se vienen suscitando en las distintas regiones del país, resulta indispensable la presencia y participación directa de los titulares de los sectores”, indicó.

Bajo esa línea, el titular del Gabinete solicitó formalmente la dispensa de la citación, así como la del ministro de Defensa y del canciller.

Tema central de la Comisión

La Comisión de Defensa tenía previsto recibir a los ministros para conocer el estado de las negociaciones relacionadas con la adquisición de aeronaves de combate. El objetivo era obtener detalles sobre el proceso orientado a la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Este tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas por las declaraciones del presidente José María Balcázar. El mandatario planteó que el financiamiento de la compra sea asumido por la siguiente gestión gubernamental.

El debate en torno a la compra de los F-16 ha generado tensiones dentro del Ejecutivo. La situación derivó en la salida de los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, Hugo de Zela y Carlos Díaz Dañino.

Tras dejar el cargo, el excanciller cuestionó la versión ofrecida por el jefe de Estado sobre el proceso.

“El ministro de Defensa, según me ha contado, le comunicó personal y directamente al presidente Balcázar junto con el presidente del Consejo de Ministros que los dos contratos se habían firmado”, expresó.

Con estas declaraciones se dejó en evidencia las diferencias dentro del Gobierno respecto al estado de los acuerdos. Este escenario ha incrementado el interés del Congreso por acceder a información detallada sobre la operación.

La sesión programada para esta tarde continuó sin la presencia de los ministros y con algunos congresistas presentes de manera virtual.

La Comisión de Defensa deberá definir una nueva fecha para la presentación de los ministros. La reprogramación permitirá retomar el pedido de explicaciones sobre el proceso de adquisición de las aeronaves.

El tema continúa en agenda por su impacto en la política de defensa y el manejo de recursos públicos. La ausencia de los funcionarios ha postergado la entrega de información ante el Parlamento.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.