El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que la solicitud de indulto presidencial presentada por el expresidente Pedro Castillo fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales el pasado 30 de abril.

El pronunciamiento se dio en medio de la controversia generada por recientes cambios en la conformación de dicho grupo de trabajo.

Según el sector Justicia, actualmente no existe ninguna solicitud de gracia presidencial pendiente de evaluación a favor de Pedro Castillo Terrones , ya que el pedido no cumplió con los requisitos documentarios establecidos en el reglamento de la comisión para iniciar el trámite correspondiente.

Además, recordó que cualquier recomendación de gracia presidencial requiere el voto unánime de sus integrantes.

La solicitud de indulto había sido presentada el 18 de febrero. En ese documento, el exmandatario pidió al presidente José María Balcázar actuar con “coherencia” respecto a compromisos asumidos durante el proceso que lo llevó al poder. Sin embargo, días después, el jefe de Estado descartó públicamente concederle el beneficio.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acordó citar al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, para que explique los cambios realizados en la Comisión de Gracias Presidenciales. La invitación fue aprobada con 11 votos a favor y el titular del sector deberá presentarse el próximo 13 de mayo.

El pedido fue impulsado por el congresista Ilich López, quien consideró necesario que el ministro detalle los criterios aplicados en la designación de los nuevos integrantes, así como el estado de los expedientes y los procedimientos utilizados para evaluar solicitudes de indulto y otras gracias presidenciales.

#Comunicado 📄 | En relación a las versiones sobre una solicitud de indulto o trámite pendiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente:

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