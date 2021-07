La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, comentó que en las últimas semanas recibió varios pedidos de parte de congresistas que querían viajar a Estados Unidos sin una justificación adecuada, pese a que falta un mes para concluir su gestión.

“Creo que no es infidencia decirlo. Han hecho pedidos en los últimos meses una cantidad de parlamentarios, solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos”, reveló en una entrevista esta mañana a Radio Santa Rosa con Rosa María Palacios.

Mirtha Vásquez comentó esto al ser consultada sobre la opinión que tenía ante las críticas y amenazas de censura que afrontó desde diversas bancadas del Congreso como presidenta del Poder Legislativo.

Mirtha Vásquez señaló que rechazó los pedidos de los congresistas para viajar a Estados Unidos. (Radio Santa Rosa)

“Revisaba (estos pedidos) y decía que no justificaba, ¿para qué se va? Leía la solicitud y, muy curioso, habían conseguido la invitación de un señor que es senador de un estado en EE.UU., que es como si fuera un diputado regional, que les hace una invitación a varios y les dice que vengan a un intercambio para saber cómo se hacen las leyes y la labor de fiscalización”, detalló.

“Decía, a ver, estamos a menos de un mes de irnos. Si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos es porque esa inversión se tiene que retribuir, pero ¿cómo se justifica si ya se van en un mes, cuál es la utilidad de mandarlo a un intercambio de cómo se hace la labor de fiscalización en Estados Unidos?”, añadió Mirtha Vásquez, quien dijo que terminó negando este tipo de viajes a “la mayoría” de los legisladores que la buscaron.

La titular de la Mesa Directiva indicó que luego de rechazar estas solicitudes la amenazaban con los votos de sus respectivas bancadas.

“Vienen y piden cosas y si no se justifica, no se justifica. Como alguien me dijo que ‘no es su plata’ y le dije ‘tampoco es la suya, es la plata de todos los peruanos’. Me han puesto aquí y yo voy a usar de manera absolutamente responsable los recursos. Entonces se fueron amenazándome. Dijeron ‘somos once votos’. Les dije que hagan con sus votos lo que les parezca”, aseguró.

Los congresistas que viajaron a Estados Unidos

Según informó El Comercio a inicios de junio, unos cuatro legisladores de Acción Popular viajaron a Estados Unidos en el mes de mayo, entre ellos su vocero Franco Salinas. Los otros parlamentarios fueron Leslye Lazo, Walter Rivera y Manuel Merino.

De estos casos, Salinas reconoció que viajó por su cuenta y con su propio dinero a Estados Unidos para recibir las dos dosis de la vacuna contra coronavirus en mayo.

La congresista Lazo ha sido otra integrante de la bancada de Acción Popular que ha reconocido que recibió la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, durante un viaje en el que la comitiva de legisladores se reunieron con autoridades de Utah. En declaraciones a Caretas, aseguró que fue “con nuestro propio peculio”.

Mirtha Vásquez sobre acoso político

Mirtha Vásquez manifestó que, desde que asumió el cargo como presidenta del Congreso, tras la elección de Francisco Sagasti en este cargo y su inmediato pase al puesto de presidente de la República, sintió que era víctima de “acoso político directo”.

“No ha habido día que no me amenacen con una censura, que no tenga gente aquí tratando de imponer en mis decisiones, cuestionando. Nunca he visto que al señor Merino o a un presidente varón lo cuestionen por las decisiones que toman, pero cuando yo tomaba decisiones que a mí me competen, todo el mundo me cuestionaba por qué no lo consulté con la Junta de Portavoces. Hay un estigma que una mujer no puede tomar decisiones sin consultarle a los varones”, comentó.