La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, dijo esperar que el pleno realice un debate reflexivo y a conciencia al momento de evaluar la posibilidad de que se realice una cuarta legislatura antes de que los actuales legisladores dejen sus cargos en julio de este año.

Esto, luego que la Comisión de Constitución aprobara este miércoles un dictamen que establece una cuarta legislatura con el objetivo de que el actual Parlamento logre someter a debate y votación reformas constitucionales pendientes entre el 13 de junio y el 16 de julio.

“Entiendo la preocupación de muchos de mis colegas sobre temas medulares que seguro el Congreso tiene que abordar. Por ejemplo, hay temas de bicameralidad, cuestión de confianza o incapacidad moral. Sin embargo, sí creo que es importante reflexionar si abrir una legislatura nos asegura los tiempos suficientes para poder debatir temas tan importantes, tan de fondo”, dijo en una entrevista al medio Radio Uno de Tacna.

Mirtha Vásquez señaló que se debe dar garantías a la ciudadanía de que el Congreso tendrá una adecuada deliberación sobre estos temas que se quieren modificar con esta propuesta.

“Espero que cuando este tema se lleve al pleno del Congreso, tengamos en cuenta eso y hagamos la mejor reflexión”, reiteró.

Según la presidenta del Congreso, tener una cuarta legislatura antes del cambio de mandato podría leerse como una “suerte de intención de generar cambios abruptos”.

“A veces se percibe que detrás hay intereses. Hay que cuidar mucho la legitimidad que tenemos y conservar en estos momentos [...] Más allá de nuestra responsabilidad de resolver temas importantes también hay que estar en sintonía con lo que la población siente”, advirtió.

Vásquez detalló que hasta el momento el tema no se ha evaluado en la Junta de Portavoces y recordó que el dictamen fue aprobado por mayoría y no por unanimidad en la Comisión de Constitución. También comentó que hasta ahora el dictamen no ha sido enviado por parte del grupo de trabajo para que sea considerado en la agenda del pleno.

VIDEO RECOMENDADO:

Ministerio de la Mujer inaugura Centro de Atención Residencial para adultos mayores