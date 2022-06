El ministro de Ambiente, Modesto Montoya, afirmó que no se puede responsabilizar al presidente Pedro Castillo por los errores cometidos por personas de su entorno. En diálogo con Canal N, el científico aseveró que es difícil elegir a personas de trayectoria intachable pues “no se tiene la información completa”.

“Ninguno tiene el derecho de acusar al profesor Pedro Castillo, no por sus padres o hermanos, sino por ciudadanos en los que él ha puesto la confianza. En nuestro país se dice que todo está corrupto… Es difícil escoger personas puras, santas. En ese sentido, el profesor Pedro Castillo no es un mago, no tiene la información de todos, todos tenemos errores. (…) Nos es difícil, a aquellos que tenemos responsabilidad, escoger a personas totalmente intachables”, sostuvo.

“No culpemos al presidente por los errores de personas allegadas, porque sino tendríamos graves problemas con todos los exgobernantes del Perú”, añadió.

En esa línea, dijo que confía en la inocencia del presidente Castillo Terrones, sobre quien pesa una investigación en el Ministerio Público.

“Yo he conversado con él y lo veo un hombre honesto, transparente y si ha habido algunos problemas con gente en la que ha tenido confianza es problema de ellos. El presidente Castillo ha dicho que todo el mundo se ponga a derecho y que la justicia haga su trabajo, pero por favor no hagamos de ideas no demostradas todo un problema”, refirió.

El jefe de Estado, el último viernes 17 de junio, se presentó en el Ministerio Público para ser interrogado en el marco del proceso que se le sigue por el supuesto delito de organización criminal.

Por esta investigación, dos de sus exfuncionarios de confianza se encuentran prófugos: su exsecretario general, Bruno Pacheco, y su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Ambos integran el programa de recompensas del Ministerio del Interior.