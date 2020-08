El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo desconocer si al excongresista Moisés Mamani, quien falleció este viernes, “le faltaban” cosas por revelar respecto a la reunión que sostuvo con él cuando era jefe del Estado.

El exmandatario envió sus condolencias a la familia del fallecido exparlamentario y precisó que solo conversó con él en una oportunidad.

“Lo he visto una sola vez al señor Mamani por unos minutos, o sea que no tengo ningún comentario sobre eso. Bueno no sé si le faltaban [cosas] por decir, francamente, no sé nada al respecto, nunca he conversado con él. Lo vi una vez por cuatro minutos y nada más. No tenía nada que discutir conmigo”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Que descanse en paz, yo no hago comentarios políticos, que descanse en paz y mis condolencias a su familia, nada más”, añadió.

El exparlamentario Moisés Mamani fue quien captó en video a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez en videos, mientras le ofrecían un acercamiento al Poder Ejecutivo a cambio de que votara en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a inicio del 2018.

El fallecido legislador dijo, en aquella oportunidad, tener un video con el entonces mandatario, sin embargo, nunca brindó más detalles del mismo.

Este viernes el excongresista de Fuerza Popular Moisés Mamani fue encontrado muerto en su vivienda. La Policía Nacional informó de su fallecimiento y confirmó que el deceso fue por coronavirus (COVID-19), según informó RPP.