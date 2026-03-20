La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial impuso una pena de 20 años de prisión efectiva a Vladimiro Montesinos por el delito de homicidio calificado contra la periodista Melissa Alfaro Méndez, en el marco de la investigación sobre los sobres bomba durante el gobierno de Alberto Fujimori. El fallo judicial confirma la responsabilidad penal del exasesor presidencial como autor mediato del crimen cometido contra la comunicadora social.

El coronel en retiro Víctor Penas fue condenado como autor directo del homicidio de la periodista y también del ciudadano Víctor Ruiz. Ambos exfuncionarios recibieron penas por homicidio calificado en grado de tentativa contra tres personas adicionales vinculadas al periodismo y la defensa de derechos humanos.

#LoÚltimo. Por unanimidad, Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó a veinte años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa… pic.twitter.com/MYS7IaL1Y3 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 20, 2026

Víctimas de los sobres bomba

Melissa Alfaro y Víctor Ruiz perdieron la vida entre el 21 de junio y el 10 de octubre de 1991 a consecuencia de la explosión de sobres con carga letal. Augusto Zúñiga Paz resultó gravemente herido en su brazo izquierdo el 15 de marzo del mismo año tras recibir un sobre manila explosivo.

Ricardo Letts Colmenares, entonces congresista, recibió su paquete mortal el 16 de octubre de 1991 directamente en su despacho parlamentario. Mientras que Carlos Arroyo Reyes, periodista del semanario Cambio, también fue blanco de esta estrategia criminal que buscaba silenciar voces críticas al régimen.

La estrategia antisubversiva del fujimorismo

La fiscalía sostuvo que los sobres bomba formaban parte de una política oficial del gobierno fujimorista para eliminar a quienes se consideraban defensores de terroristas o vinculados a grupos subversivos. Montesinos, como asesor presidencial, habría ordenado los envíos letales tras recibir informes de inteligencia sobre las supuestas conexiones de las víctimas con actividades ilícitas.

La acusación fiscal detalló el modus operandi de esta estrategia y la cadena de mando que la ejecutó durante el régimen.

“Por ello, se le imputa a Montesinos Torres que, al ser informado por sus canales de inteligencia respecto a la presencia de personas que tenían supuesta vinculación terrorista, ordenó que se cumpla con el envío de sobre bomba contra estas personas”, establece el documento del Ministerio Público.

El rol del coronel Penas

Víctor Penas Sandoval, en su calidad de oficial del Ejército peruano, fue identificado como uno de los principales ejecutores materiales de la operación. El militar habría sido el responsable de preparar los paquetes explosivos y coordinar su envío contra las personas seleccionadas por la cúpula del gobierno.

El semanario Cambio, donde laboraban tanto Alfaro como Arroyo, había sido calificado por el régimen como vocero oficioso del MRTA. Esta percepción lo convirtió en blanco prioritario de la estrategia de eliminación física de periodistas críticos al gobierno de Fujimori.

Condenas acumuladas de Montesinos

Esta sentencia se suma a las penas previas que Montesinos cumple por los casos Pativilca y La Cantuta, ambos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la década de 1990. El exasesor presidencial permanecerá recluido hasta el 30 de septiembre de 2037 como resultado de estas condenas acumuladas.

Los sobres bomba representaron una de las tácticas más extremas del régimen fujimorista contra la oposición política, periodística y de derechos humanos. El fallo judicial confirma la existencia de una política estatal de eliminación física de críticos al gobierno que operó durante varios meses de 1991.