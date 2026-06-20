La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la ampliación del régimen de emergencia vinculado a la seguridad ciudadana en la capital. La decisión fue adoptada como parte de las medidas orientadas a sostener las acciones de intervención frente a la delincuencia en la ciudad.

La disposición fue formalizada mediante la Ordenanza N.° 2830, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano. Con esta norma se mantiene vigente la declaratoria de emergencia en el ámbito metropolitano por un periodo adicional de sesenta días calendario.

#DeclaratoriaDeEmergencia | Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y lucha contra la delincuencia, la Municipalidad de Lima prorrogó por 60 días calendario la declaratoria en situación de emergencia y de interés metropolitano de la seguridad ciudadana en Lima… pic.twitter.com/WmiowcLzzS — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 20, 2026





¿Cuánto durará la ampliación?

El nuevo plazo establecido comenzará el 21 de junio de 2026 y se prolongará durante dos meses. Durante este periodo se conservarán las disposiciones aplicadas en las declaratorias previas relacionadas con la seguridad ciudadana.

La medida da continuidad a un proceso iniciado previamente mediante la Ordenanza N.° 2776 y posteriormente extendido con la Ordenanza N.° 2806. Ambas normas formaron parte del marco de intervención adoptado por la comuna en meses anteriores.

La aprobación de la prórroga se basó en informes revisados por instancias municipales vinculadas a seguridad ciudadana y defensa civil. Estos documentos fueron analizados también por la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales del Concejo de Lima.

Las evaluaciones incluyeron el seguimiento de las acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria inicial. Dichos resultados sirvieron como insumo para definir la continuidad de la medida en la capital.

La ordenanza establece que la Secretaría del Concejo Metropolitano debe gestionar la publicación oficial de la norma en el diario El Peruano. Además, se dispone su difusión a través de los canales institucionales correspondientes.

La Oficina de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de asegurar la publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad de Lima. Con ello se busca garantizar el acceso público a la información sobre la vigencia de la medida.