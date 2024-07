A través de un comunicado en X (antes Twitter), la Municipalidad Metropolitana de Lima negó haber cancelado una reunión con el ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien había acusado al alcalde Rafael López Aliaga de incumplir el compromiso de conversar sobre las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

La comuna aclaró que el ministro no respondió las llamadas del alcalde y solo se comunicó por WhatsApp, sugiriendo una nueva fecha que coincidía con un evento oficial del alcalde.

Según el ministro, no contestó las llamadas porque estaba ocupado con asuntos relacionados con las obras de la línea de metro.

“En relación con que no le atendía la llamada, justamente la razón por la que hemos estado resolviendo estos problemas y no escuchando llamadas es para no entrar en un debate, donde entre amenazas o denuncias penales no resolvemos el problema” , expresó el ministro.

