El fiscal de la provincia de Casma Edwin Ramos Herrera, a quien el lunes la presidenta Dina Boluarte señaló como responsable de haber puesto en libertad, en diciembre de 2023 al delincuente Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, apareció ayer en Epicentro TV y ofreció su versión.

Alias “Cuchillo” es sospechoso de haber dirigido el asesinato masivo de 13 trabajadores en Pataz.

El contexto es una intervención del personal policial de Casma, el 16 de diciembre de 2023, a varias personas en tres vehículos. Uno de ellos era el hampón “Cuchillo” que salía de un hotel. Los policías revisan las habitaciones y luego conducen a los detenidos a la comisaría de Casma. No avisaron al fiscal de turno. Lo hicieron cuatro horas después, según afirma el fiscal Edwin Ramos Herrera.

Este asevera que los policías le informaron que habían incautado “armas de largo alcance” pero durante la revisión de los tres vehículos solo hallaron un revólver calibre 22 en la guantera del vehículo de “Cuchillo”, quien estaba ahí en compañía de una adolescente. En otro de los vehículos encontraron una granada de guerra tipo piña.

El fiscal asegura que la pericia de balística de la PNP concluyó que el revólver como la granada estaban en estado inoperativo, es decir, no eran un peligro. El revólver, además, no mostraba indicios de haber sido usado. Sin embargo, el malhechor no tenía licencia para portar armas.

SIN ANTECEDENTES

“Tras 48 horas de detención no quedaba más remedio que dejarlo en libertad”, dijo el fiscal a Epicentro TV.

En los registros del Poder Judicial no tenía antecedentes: “No figuraba en el sistema policial algún antecedente. Tampoco una orden de captura. Nada. El señor estaba limpio”.

En conclusión, la entrevista deja en claro que el fiscal Ramos Herrera tuvo una actuación negligente.