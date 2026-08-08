La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial debe resolver este viernes 7 de agosto el pedido presentado por la defensa de Nadine Heredia para que se deje sin efecto la condena de 15 años de prisión por lavado de activos. El plazo de 48 horas establecido para que el tribunal se pronuncie vence durante esta jornada, por lo que la decisión definirá el siguiente escenario judicial de la ex primera dama.

La solicitud busca que se apliquen a Heredia los efectos de un fallo del Tribunal Constitucional que favoreció a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. La defensa sostiene que ambos fueron procesados por hechos vinculados con los aportes recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El abogado David León presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un escrito para solicitar la extensión del criterio establecido por el Tribunal Constitucional. El planteamiento se fundamenta en los principios de legalidad y tipicidad, utilizados por el máximo intérprete de la Constitución en el caso de Humala.

Según la defensa, los aportes ilícitos atribuidos a las campañas de 2006 y 2011 no estaban contemplados como delito bajo la legislación vigente en el momento en que ocurrieron. Por ello, sostiene que mantener la condena vulneraría los derechos reconocidos en la resolución constitucional.

El pedido también alcanza a Ilán Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama e involucrado en el mismo expediente relacionado con el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano. La estrategia legal toma como referencia además decisiones adoptadas en otros procesos, entre ellos el caso Cócteles, donde se aplicó el principio de igualdad entre personas procesadas por hechos vinculados.

Defensa sostiene que corresponde aplicar el mismo criterio

Durante una audiencia de apelación, la defensa señaló que las imputaciones atribuidas a Nadine Heredia y Ollanta Humala por las campañas presidenciales corresponden a los mismos hechos. El abogado David León sostuvo que esa coincidencia permite solicitar que el criterio constitucional aplicado al expresidente también alcance a los demás procesados en una situación similar.

“Si los demás procesados están en la misma situación y el hecho es el mismo, pues corresponde extenderse”, sostuvo.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional recibió el escrito durante la sesión pública desarrollada en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El colegiado, encabezado por el juez Josué Córdova, debe emitir su pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.

¿Qué ocurriría si se acepta el pedido?

Si la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional acoge la solicitud, la defensa sostiene que la condena de 15 años quedaría sin efecto como consecuencia de la aplicación del criterio constitucional. De acuerdo con la defensa, una decisión favorable permitiría que la ex primera dama evalúe su retorno al Perú sin afrontar las medidas derivadas de la condena cuestionada.

La defensa ha señalado que existe intención de que Heredia regrese al país si el Poder Judicial declara la nulidad de la sentencia. La decisión que adopte el colegiado este viernes determinará si el pedido basado en el fallo del Tribunal Constitucional puede aplicarse a su caso.

Como se recuerda, la exprimera dama permanece en Brasil desde 2025, donde recibió la condición de asilada diplomática por parte de las autoridades de ese país. Su defensa sostiene que esta situación responde a mecanismos de protección contemplados en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.