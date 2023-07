El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) se pronunció por la polémica reunión que tuvo el Ministerio de Cultura, a través del viceministro Juan Reátegui Silva, con el grupo ‘La Resistencia’, que ha tenido posturas violentas contra la prensa y algunos políticos.

“En el gobierno de Pedro Castillo se hizo eso (con el Movadef) y que yo recuerde no hubo ningún titular de ningún medio (...) creo que el diálogo siempre es importante y ha sido lo que ha construido la paz en muchas sociedades”, señaló el legislador a la prensa.

Asimismo, dijo que todo funcionario público tiene la obligación de escuchar las diferentes posiciones sociales y consideró que el Gobierno debe tener la capacidad del diálogo.

“Siempre creo que el diálogo se debe mantener, esto de poner una careta a alguien de no voy a conversar contigo lo que hace más bien que las posiciones extremistas se mantengan”, alegó el fujimorista.

En otro momento, Nano Guerra dijo que personalmente ha cuestionado muchas posiciones de ‘La Resistencia’, porque no está a favor de actos de violencia, sin embargo, ello no significa que no les da la posibilidad de hablar.

