Nelcy Heindinger, congresista que reemplaza al saliente Freddy Díaz, acusado de violación a nuestra trabajadora de su despacho, conversó unos minutos con Correo para hablar sobre la coyuntura política. La apepista asegura tener el Gobierno debería ser más drástico frente a los manifestantes que toman carreteras,

-¿Qué opinión tiene sobre las protestas que ha habido en el sur del país?

Estoy asumiendo recién la función del Congreso, todo lo que he visto en el sur es a través de la televisión, pero también lo he visto como persona de a pie. Si bien es cierto, las protestas son válidas, las entiendo, porque cuando estuve en campaña vi que el Gobierno no llega a la población más lejana, incluyendo mi distrito. Creo que hay maneras de protestar, porque no se protesta tomando carreteras, amenazando ni dañando la propiedad privada. Menos interrumpiendo la economía de tu distrito, eso sí no. Tiene que haber maneras de protestar.

-¿Cómo evalúa el gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo cree que ha sido su reacción en estas protestas?

Lamentablemente, si alguien dispara, el otro tiene que defenderse. No puedo decir quién disparó primero, eso lo dirá las investigaciones, pero si te disparan qué haces tú. También eres un ser humano, un policía tiene una familia detrás, como la persona que está del otro lado. Las dos personas tienen una familia, tienen una madre e hijos.

-Algunos consideran que el gobierno de Dina Boluarte reacciona muy tardíamente y no de forma preventiva ante las manifestaciones

-Yo sería un poco más drástica porque cuándo más dejas crecer, jala más gente. Entonces, tendrían que entrar el Ejército, cerrar y decir que aquí nadie pasa, que no avancen y se queden ahí. Soy bastante drástica, no podemos permitir que vengan con armas (a Lima), que sigan avanzando. Soy bastante drástica porque he vivido el terrorismo, sé lo que es estar encerrada en un pueblo sitiado. Entonces, con esto no los estoy llamando terroristas, pero pienso que la gente normal está cansada.

-Cree usted que, con este antecedente, ¿una situación similar se podría replicar en gobiernos regionales o alcaldías?

Es un antecedente que no debería replicarse en las regiones y alcaldías, pues existen formas democráticas de sacar del poder a una autoridad local por hechos de corrupción u otros hechos en los que se podría encontrar involucrado.

-Respecto al adelanto de elecciones que aprobó el Congreso, ¿usted cree que debe ratificarse en febrero y no esperar hasta marzo que inicia la siguiente legislatura?

Creo que sería bueno que se apruebe lo antes posible. De esa manera hay confianza de la población en el Congreso y no crean que se está dilantando este pedido.

-Para estas nuevas elecciones, ¿qué cambios o reformas deberían aprobarse?

Te soy sincera, en realidad hay que cambiar muchas cosas antes de ir a una siguiente elección. Hay bastantes cosas que tienen que cambiar, desde un filtro exhaustivo a los candidatos porque mucho ocultan información y de ahí vienen los problemas. Hay candidatos que ya han estado de alcaldes y, por un ejemplo, un señor tenía su tienda, estuvo en la alcaldía y ahora tiene 100 cabezas de ganado. Y fue alcalde 4 años, dejó el cargo y volvió a postular. Supongo que habrán revisado su hoja de vida y en 4 años que no ha sido alcalde, ¿de dónde tiene?.

-Dentro de las nuevas reformas que podrían aprobarse en esta nueva legislatura está la bicameralidad y la reelección de congresistas, ¿está de acuerdo?

Es un tema que habrá que analizarse y creo que tendría que leer las propuestas a detalle sobre la bicameralidad.

-¿Usted se considera de izquierda o derecha?

De centro. He venido para trabajar por mi pueblo, porque no llegan las autoridades y lo que deberían hacer es reclamar a los gobernadores regionales porque son los que manejan el dinero de cada región. Dejan hospitales abandonados, puentes abandonados, carreteras abandonadas, carreteras de salud abandonadas. Entonces, ese es el malestar general. Cuando hice campaña, la gente no quiere saber nada de los políticos porque el alcalde, todos vienen, prometen y prometen, se ha vuelto un negocio. Entonces, cómo vas a entender a un alcalde que va a entrar a un distrito a ganar 2500 a 2800 soles y sale con una camioneta Hilux después de cuatro años de gestión. Entonces, eso es lo que ve la gente, lo que vemos como ciudadanos de a pie. Entonces, a quién tiene que reclamar, a la autoridad inmediata.