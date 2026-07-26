El líder del Partido del Buen Gobierno (PBG), Jorge Nieto Montesinos, hizo pública ayer su alianza con Juntos por el Perú (JP) para disputar las mesas directivas del ahora Congreso bicameral.

Su decisión dista de su postura en la Segunda Elección Presidencial entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de JP, cuando se mostró muy crítico con este último grupo de izquierda.

Contexto

El pasado 5 de junio, a solo dos días del balotaje presidencial, Nieto Montesinos declaró que no quería apoyar a una “coalición” integrada por miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“¿Yo puedo ignorar que hay gentes fundadoras del Movadef? Lo acaba de negar Roberto Sánchez en una entrevista (...) Pero él está mintiendo y él sabe que está mintiendo. Le puedo dar los nombres de los congresistas de Puno que son fundadores del Movadef o en Ayacucho”, señaló al podcast Brutalidad Política.

Como se sabe, JP llevó al nuevo Congreso a figuras como Iber Maraví, senador por Ayacucho; César Hugo Tito Rojas, diputado por Puno; y Serafín Andrés Luján, senador por Huánuco. Todos bajo sospecha de mostrarse condescendientes con la subversión.

“Yo leí completo el informe de la Comisión de la Verdad. 70 mil muertos resultado de la declaratoria de guerra que Sendero Luminoso le hizo al Estado peruano. 70% de las violaciones de derechos humanos son responsabilidad de Sendero Luminoso. Lo dijo la Comisión de la Verdad”, argumentó Nieto en su postura para la segunda vuelta.

Incluso, agregó que “no me siento cómodo con esa compañía en una alianza política”.

Ese escenario cambió ayer con la inscripción de las listas para las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados del periodo parlamentario 2026-2027.

Conflicto

Ayer, Nieto encabezó la presentación de las listas del bloque “Consenso por la Democracia”, integrado por el Partido del Buen Gobierno, JP, Ahora Nación (AN) y el Partido Cívico Obras.

“Satisfecho, contento de haber logrado una unidad con los partidos que están aquí representados por sus principales líderes”, dijo Nieto al lado de Roberto Sánchez (JP), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López-Chau (AN).

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Jorge Nieto tras presentación de lista a la Cámara de Diputados: Contento de haber logrado una unidad con los partidos, hemos tenido varias conversaciones. El país requiere equilibrio de poderes



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Nieto reveló que mantuvieron una serie de conversaciones “afectuosas” y lograron consensuar entre ellos.

“El país necesita equilibrio de poderes y que , por tanto, unas directivas de oposición en el Congreso permitirán que le demos ese equilibrio de poderes al Perú y que controlemos cualquier tentación de deriva autoritaria que pudiera darse”, aseguró.

Nieto, además, acusó al oficialismo de tener “influencia” en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, y “que van a arrasar en” el Poder Judicial.

Por su parte, Belmont, fundador de Obras, explicó el por qué optaron por esta sumatoria.

“No se puede jugar con el mismo equipo, es decir, no se podía jugar fujimorismo contra el fujimorismo porque sino no habría balance de poderes”, detalló.

Conformación

La coalición “Consenso por la Democracia” postula a Daniel Barragán (Obras) para presidir el Senado.

A Barragán lo acompañan Jaime Quito (JP) para la primera vicepresidencia, Jaime Delgado (AN) para la segunda y Nora Bonifaz (PBG) para la tercera.

Barragán es capitán FAP en retiro y licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Asimismo, cursó estudios de posgrado en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

El candidato ocupó el Ministerio de Defensa entre septiembre y diciembre de 2022, durante el gobierno del golpista Pedro Castillo.

Asimismo, para el Senado, la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular presentó como candidato al abogado Miguel Ángel Torres. La fórmula se completó con Alejandro Muñante (RP), Nilza Chacón (FP) y Estanislao Mancha (RP).

Torres es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura. Fue congresista entre 2016 y 2019, presidió la Comisión de Constitución y actualmente se desempeña como docente universitario en Derecho Tributario y Derecho Comercial.

Finalizó el plazo para la inscripción de listas de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República. 🇵🇪



Dos listas fueron presentadas ante la Oficialía Mayor y participarán en la elección para el período anual de sesiones 2026-2027.



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Para la Cámara de Diputados también competirán dos listas. La alianza de izquierda postula al economista Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, para la presidencia. La nómina se completa con Analí Márquez (JP) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado (AN) en la segunda y José Yataco (Obras) en la tercera.

Reto fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor General del Ejército y presidente del Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.).

Por su parte, la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular propone a Norma Yarrow de RP para dirigir la Cámara baja. La lista incorpora a Karina Beteta (FP) en la primera vicepresidencia, Diego Bazán (RP) en la segunda y Gilmer Trujillo (FP) en la tercera.

Yarrow es licenciada en Administración de Empresas y fue congresista durante el periodo 2021-2026. En ese lapso, presidió la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión del Riesgo de Desastres e integró las comisiones de Fiscalización y Defensa del Consumidor.

Finalizó el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ante la Oficialía Mayor se registraron dos listas que participarán en la elección del período anual de sesiones 2026-2027.



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Matemáticas

La elección de hoy de las mesas directivas dependerá de una ajustada correlación de fuerzas.

En el Senado, el bloque de derecha suma 30 votos (22 de FP y 8 de RP), la misma cantidad que reúne el bloque de izquierda conformado por JP (14), PBG (7), Obras (5) y AN (4).

El resultado quedará definido por solo un voto. Las elecciones se inician al mediodía.

En la Cámara baja, la fórmula encabezada por Norma Yarrow parte con 56 votos, producto de los 41 escaños de FP y los 15 de RP.

La lista opositora alcanza 74 adhesiones al sumar los 32 diputados de JP, los 18 del PBG, los 14 de Obras y los 10 de AN. Es decir, la oposición tendría los votos suficientes para quedarse con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La hora programada es la cinco de la tarde.