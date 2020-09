Estaba cantado. El Pleno del Congreso rechazó por 73 votos en contra, y 46 a favor, censurar a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Las bancadas del Frente Amplio (FA), Frepap, Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú -aliadas por la censura- no lograron reunir los 66 votos que exige el Reglamento del Parlamento para tal fin.

La moción habría comenzado a decaer el lunes de la semana pasada, cuando culminó la interpelación a Alva sin un ánimo rotundo de ir por su destitución.

DEBATE. Al cabo de un debate de casi seis horas, las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) inclinaron la balanza en contra de la censura.

El discurso a favor de la salida de Alva se enfocó, sobre todo, en afirmaciones según las cuales el programa Reactiva Perú fue dirigido a beneficiar a las grandes empresas en desmedro de las micro y pequeñas empresas (Mypes).

También se le reprochó a la titular de Economía por los contratos que una firma vinculada a sus parientes suscribió con el Estado y los bonos estatales que “lo único que hicieron fue generar más contagios”, en palabras de Fernando Meléndez (APP).

PREMIO CONSUELO. El vocero de Fuerza Popular, Diethel Columbus, al anunciar que no apoyarían la censura, expresó que lo que ayer se buscaba en el Legislativo era "la cabeza de la ministra como un premio consuelo, dado que la vacancia del presidente Martín Vizcarra también estaría debilitada.

Por ello, emplazó a los promotores de la censura a presentar argumentos y sustentos técnicos y jurídicos.

Por Acción Popular, Otto Guibovich consideró de interés que el MEF monitoree a las empresas beneficiadas por Reactiva Perú y evitar el posible desvío de fondos públicos a otros objetivos.

María Teresa Céspedes, del Frepap, trajo a colación los contratos atribuidos a los parientes de Alva Luperdi. “Por esa causal nomás, debería ser censurada la ministra”, expresó.

Daniel Urresti (Podemos), al respaldar la moción dijo que Alva debía de renunciar porque “está de acuerdo con la visión del presidente Vizcarra, el responsable de la política económica”.

Francisco Sagasti, del Partido Morado, sostuvo en contraste: “Un cambio de ministro altera todo por dos o cuatro meses. Nos queda poco tiempo en medio de la crisis económica, social y sanitaria. Queremos censurar a una ministra por que no nos gusta. Sería irresponsable. Es una ministra que no tiene una orientación clara porque este Gobierno no la tiene”.

