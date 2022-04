La excandidata presidencial Keiko Fujimori se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Recientemente, la entidad ordenó al Perú no acatar el fallo del Tribunal Constitucional que restituía el indulto del exmandatario. De esta manera, Fujimori permanecerá cumpliendo su condena por los delitos de los casos Barrios Altos, La Cantuta, entre otros.

“Todo lo que está pasando no es casualidad. Toda esta demora, en todo el trámite, para que él finalmente salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que eso no es justicia, siento que esto no son Derechos Humanos, es injusto para una persona que está enferma y un anciano de avanzada edad”, manifestó Fujimori Higuchi en diálogo con la prensa.

En otro momento, la también lideresa de Fuerza Popular pidió “que frente a todo este dolor Dios le de mucha fuerza” al ex Jefe de Estado. Además, se refirió a sus críticos y a los del fujimorismo.

“Le pedimos a Dios que perdone a las personas que han generado este maltrato, que se burlan del dolor de nuestra familia. No le deseamos el mal a nadie, que Dios los perdone”, señaló. Finalmente, la expostulante al sillón de Pizarro precisó que planea reunirse con todos sus hermanos para analizar la situación actual de su padre.

“Como familia nos vamos a reunir, (solo) me he reunido brevemente con Kenji (Fujimori)”, agregó.