José Jerí, expresidente de la República y actual congresista, salió a defender la Medalla de Honor que el Congreso le otorgó en el grado de Gran Cruz. La condecoración le fue entregada el miércoles 15 de julio, en una ceremonia privada, a puertas cerradas y sin presencia de la prensa, situación que generó cuestionamientos.

Frente a las críticas, José Jerí dijo en Panorama que este acto no se realizó de la noche a la mañana, sino que fue planeado con un tiempo de 2 meses y medio aproximadamente. A capa y espada, Jerí defendió la medalla que le entregó un Congreso que lo había censurado cuando fue presidente del Perú.

Jerí detalló que fue él mismo quien pidió que el homenaje se realizara durante la gestión del actual titular del Parlamento, a cargo de Fernando Rospigliosi. Incluso reconoció que hubiera preferido un evento de mayor magnitud; sin embargo, habría aceptado las condiciones en las que se encontraba el Congreso.

Consultado sobre si le resulta contradictorio recibir un reconocimiento del mismo Congreso que lo censuró como presidente, Jerí marcó distancia entre ambos hechos. Respecto al proceso, indicó que siempre hay motivos, pero es un tema superado, donde se aprendieron lecciones.

El excongresista también rechazó que los cuestionamientos por la condecoración tengan sustento. Las críticas son envidia pura y dura, según él, por lo que el reconocimiento sería más que merecido. “He sido presidente de congreso y, como corresponde, es un detalle con los expresidentes del congreso, hayan caído bien o mal, cuestionados o no”, explicó.

SOBRE FUJIMORI Y LA TRANSFERENCIA DE MANDO

Jerí se refirió a la juramentación de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio. Consultado sobre si le hubiera gustado ser quien le entregue la banda presidencial, respondió que sí. Así también, manifestó su emoción porque Keiko Fujimori ganó las Elecciones Generales 206.

Respecto a un pedido probable de un cargo en el mandato de Keiko Fujimori, Jerí dijo que lo evaluará.

EVALUACIÓN DE PENSIÓN VITALICIA

Sobre si accederá a la pensión vitalicia que corresponde a expresidentes, Jerí admitió que no está en sus planes al momento, pero sí en evaluación. A pesar de haber sido mandatario, no por elección popular, afirmó que es una cuestión de la propia persona decide o no recibir este beneficio.

“Más allá de eso, al que ha desempeñado la función de presidente le correspondería. Queda en criterio de cada expresidente (…) En mi caso, seguiré activo en mi función pública; en su momento lo podré meditar, pero en este momento no está mi agenda principal, en este momento no. Tiempo al tiempo”, anunció.

Como se recuerda, José Jerí ingresó al Congreso en 2021 tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. En julio de 2025 asumió la presidencia del Congreso y, no pasaron ni tres meses, cuando asumió la Presidencia de la República, cargo que ejerció durante 130 días.

BALANCE: NOTA 13

Al hacer un balance de su paso por Palacio de Gobierno, se calificó con una nota de 13, argumentando que hizo lo que pudo en poco tiempo y que habría hecho más de seguir en el cargo.

“Me pondría un 13. Considero que se pudo hacer algo y pudiste haber hecho muchas cosas. No tuve el tiempo de acabar el semestre para mejorar las cosas”, afirmó.

En cuanto a la gestión del Congreso, Jerí calificó con nota 14.