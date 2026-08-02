La senadora Nora Bonifaz, del Partido del Buen Gobierno (PBG), conversó con Correo en el contexto de una semana decisiva para el país: la configuración del Congreso bicameral y el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que ahora busca facilidades en el Parlamento.

El diputado Luis Quispe Candia, de su partido, informó que el PBG “apoyará” la solicitud de facultades legislativas, ¿es una decisión oficial?

No es una decisión oficial, es una postura. Es que el PGB no es un partido obstruccionista. ¿Cómo me voy a oponer a algo que no conozco? El documento no ha llegado formalmente a ninguna instancia, parece un globo de ensayo.

¿Y cuál es su posición?

Se ha mandado un documento a ver qué opina la gente. Los empresarios se contradicen en un tema, los partidos cuestionan otras. Entonces, en realidad, parece que estaban más bien tomando la temperatura de cómo recibiremos ciertos temas. La firme va a ser el día domingo (hoy) que tienen su sesión de Consejo y se han comprometido que estarán sacando un documento formal. Entonces claro, Quispe Candia dice que no nos vamos a oponer. ¿Cómo pues nos vamos a oponer?, todavía no nos ha llegado el documento. En principio nosotros queremos. El gobierno tiene que gobernar, ya han ganado las elecciones, cuestionadas o no, han ganado y tienen que gobernar.

¿Pero se han reunido al respecto?

Nosotros hemos estado presentes en una reunión que tenía que ver varios temas: nuestra participación en las comisiones, la mesa directiva, nuestras oficinas, que no hay nada, no podemos trabajar, están totalmente deshabilitadas. Oficialía Mayor ha sido una desgracia porque todo está mal organizado. Desorganizado, ha sido costoso y miren qué fecha estamos y no tenemos una oficina para trabajar.

Entonces, ¿cuándo estarían empezando sus funciones?

Ya nos han dicho, nos han pasado un documento, que por lo menos hasta la mitad de agosto no van a funcionar las oficinas. Entonces, el mismo gobierno se ha puesto un tropiezo porque está perdiendo como 15 días de tiempo porque hasta que se instalen las oficinas y, por lo tanto, las comisiones. Cuando vayan ellos a querer pedir la delegación de facultades, ¿sobre qué lo van a hacer si ni siquiera están constituidas las comisiones? El retraso viene de ellos mismos. Quieren apurarse, pero mandan un globo de ensayo.

¿Cuál es su lectura sobre esa situación?

Lo que dice el discurso de la señora (Keiko Fujimori) no se condice ni con los ministros que está poniendo y tampoco se condice con lo que está en el pedido de facultades. Entonces, tienen ellos mismos que ordenarse, me parece que no están ordenados. El Ejecutivo quiere poner la agenda al Legislativo, pero primero que se ordenen, tienen que ordenarse. Ya nos llegará el documento, ya podremos opinar formalmente sobre eso. Que nos manden una propuesta que esté mejor articulada.

¿Jorge Nieto ha dado alguna indicación en particular sobre ello?

La indicación es que esperemos el documento formal porque si no estamos opinando sobre algo que no nos ha llegado. Solo lo estamos leyendo por las redes.

Con respecto a las comisiones, ¿están apuntando a alguna en particular?

Está por verse. Por ejemplo, Flavio Figallo es el vocero pero él ha sido viceministro de Educación, tiene mucho que dar. Yo estoy con él en el Senado, a mí me encantaría que él dirija esa comisión. Claro que hay una preferencia. Pero hay preferencias en base a las capacidades que tenemos. Meternos en temas que no conocemos solamente por querer dirigir algo, no está bien. Y eso se promueve también en diputados. Se trata de que haya competencias. Pero esto va a depender también de las otras fuerzas políticas, no estamos solos.

¿Y a usted qué comisión le gustaría presidir?

Ahorita ninguna. Pero hay una que me interesa mucho que es la de Gestión del Estado.

¿Por qué?

Por mi trayectoria, me interesa mucho fortalecer lo que son gobiernos locales y regionales. Entonces yo ahí tengo mi debilidad, esa es la que a mí me encanta. Y pienso que si el Perú no logramos descentralizarnos mejor, fortalecer las instancias locales, que el gobierno empiece por las células más pequeñas que son los gobiernos locales, cerca a la gente, que pueda resolver los problemas diarios con cierta solvencia, tanto profesional como económica. Si logramos eso a nivel local, este país cambia totalmente.

Entonces, ¿por qué no presidirla?

Podría ser. Por supuesto, sería un honor pero no nos da tampoco las votaciones para presidir más que una comisión dentro del Senado.

Ello se vio en la elección de la Mesa Directiva del Senado, ¿qué opina al respecto?

No me hagas acordar de una situación tan penosa porque con tanto esfuerzo y ponernos de acuerdo para terminar por ‘las patas de los caballos’. Qué vergüenza.

¿Cómo vio esas votaciones?

Primero, lo que no me gustó fue la actitud de Rospigliosi, que no nos dio la palabra para nada o no se la dio a Ruth Luque, que solo quería hacer una pregunta para definir qué pasaba si seguían los empates. (Actuó) de manera muy prepotente, antidemocrática. Cada vez que se pedía la palabra, ponía el timbre a sonar, sonó casi por diez minutos, una y otra vez. Muy desagradable. Realmente ese señor tiene una actitud muy antidemocrática que no permite un cambio de relacionamiento que es lo que la gente quiere.

¿En general, que le parecieron las tratativas de Fuerza Popular u otras bancadas para hacerse del Senado?

La gente no lo sabe, pero lo más bonito que sucedió en el Senado fue que en la votación la bancada del fujimorismo, Renovación Popular y la bancada de oposición, por llamarlo así, empezaron a conversar. Empezaba a plantearse en ese momento una lista única. ¿Te imaginas que haya salido de este Congreso una lista única? ¿Qué mensaje le da a este país? Potente. Esa es la maravilla que se estaba creando y surgiendo en ese instante, en ese ambiente prácticamente de igualdad de fuerzas.

Entonces, ¿lo detuvo el voto viciado?

Eso que tú compres a una persona o que esa persona haya tenido sus acuerdos particulares con la otra fuerza, no le da legitimidad a la Mesa Directiva. No le da legitimidad, es como una trampa. No es legítimo como debe ser. Eso a nivel de los principios, y luego se evitó la posibilidad maravillosa de haber podido sacar una lista única, haber dado una lección al país, un símbolo distinto y por lo tanto para la Cámara baja hubiera sido un mensaje poderoso. Pero, no. Una señora (Cecilia Chacón) que repetía que la ley, que no sé qué, que no sé cuánto.

¿Pero quién hubiese liderado esa lista única?

Hubiera podido ser Miguel Torres o Flavio Figallo, que es de centro. Pero hemos perdido la oportunidad como país, porque al final hay que pensar en el Perú.

Pero esto trajo consecuencias, suspendieron a Silvana Robles por no mostrar su voto.

Son temas ya internos de ellos. Me di cuenta que estaban un poquito desordenados porque cuando yo le pregunté a mi colega de Huancavelica: ¿Por qué no has mostrado tu voto? (Me respondió) Nadie me dijo. Entonces ahí alguien tenía que poner orden, pero no era yo la llamada a hacerlo, sino dentro de su propio partido.

¿No se suma al discurso de que Robles es una traidora?

Ellos tienen que ver internamente qué ha pasado porque en verdad perdimos una oportunidad maravillosa para el país. Por, quizás, intenciones particulares, por cerrar situaciones personales. Sabe Dios qué ha pasado ahí.

¿Y en el caso de Julián Pérez Mallqui?

Lo mismo, ha sido tal escándalo público. Juramentó con una fuerza, con una radicalidad, pero son tan machistas. El problema de la izquierda es (ser) tan machista. Entonces, si son así en la política, imagínate en sus casas. El machismo hay que erradicarlo. Me parece muy bien que lo agarre la policía y que se le juzgue como cualquier persona que ha cometido un delito, una falta. Y cuando se investigue, que le caiga el peso de la ley como a cualquiera. No es un delito de función, es un tema absolutamente personalísimo.

¿Cómo debe actuar el Congreso al respecto?

Debe pasar a Ética. También tiene derecho a tener la palabra, el Congreso ya lo escuchará, como corresponde. Tenemos que respetar las instancias.

Cambiando de tema, ¿cómo así PBG se suma al bloque “Consenso por la Democracia”?

Este es un consenso de punto fijo. Ya terminó (de elegirse) la Mesa Directiva.

¿Esto se estaría rompiendo?

No. Eso es punto por punto. O sea, en principio, hay cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y cosas que no. Creo que en ese tema de la dación de facultades, ahí puede ser discordante. No veo que vayamos con todos, al bloque, a decir que no. Porque nuestra actitud no es decirle no al Ejecutivo. Entonces, estoy sopesando eso, por ahora. Todavía no tengo ese documento, que punto por punto discutiremos en qué nos parece interesante, importante, (para) dar las facultades. De repente ellos no le quieren dar. De 20 pedidos, solamente le quieran dar en 2. Y, de repente, nosotros queremos dar en 5, en 8 o en 10. Entonces, va a haber dificultades. Ahí no podemos estar en bloque, no vamos a poder.