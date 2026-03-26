La empresa estatal Petroperú atraviesa un nuevo episodio de cambios en su alta dirección tras la salida de sus principales autoridades. En medio de este escenario, se oficializó la designación de Roger Arévalo Ramírez como presidente del Directorio a partir del 26 de marzo.

La decisión se produce luego de la renuncia de Edgar Zamalloa Gallegos, quien se desempeñaba como titular del Directorio. A esta dimisión se sumó la de Miguel Flores Bahamonde, lo que obligó a una reconfiguración inmediata en la estructura de mando.

Frente a este vacío en la conducción, la compañía dispuso la incorporación de nuevas figuras en su órgano directivo. En ese contexto, Richard Almerco Soto fue designado como miembro independiente del Directorio para reforzar su composición.

Con estos movimientos, el máximo órgano de gobierno quedó integrado por Roger Arévalo Ramírez, Richard Almerco Soto, Luis Alberto Camino Quinde, Julio César De la Rocha Corzo, Néstor Herrera Guerrero, Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto. Esta nueva conformación busca asegurar la continuidad operativa en un momento de alta incertidumbre institucional.

La comunicación oficial de estos cambios fue validada por Enrique Manuel Salgado Ponce de León en su rol de representante bursátil. La formalización de estas decisiones se enmarca en los procedimientos internos de la empresa estatal.

Este nuevo relevo en la cúpula ocurre dentro de una dinámica recurrente en los últimos años. La compañía ha experimentado constantes modificaciones en su plana directiva sin lograr consolidar una gestión sostenida.

La llegada de Arévalo Ramírez representa un nuevo capítulo en la crisis de gobernanza que enfrenta la petrolera estatal. Con esta designación, ya suman trece los presidentes del Directorio en menos de cinco años.

La alta rotación de autoridades ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad institucional de la empresa. Este contexto también ha impactado en la percepción sobre su capacidad para sostener operaciones eficientes.

En medio de este panorama, la nueva administración tendrá como principal reto recuperar la estabilidad interna. Además, deberá fortalecer la confianza en una de las compañías más relevantes del sector energético nacional.