A pocos días de que asuman funciones los 130 diputados y 60 senadores que conformarán el primer Congreso bicameral del periodo 2026-2031, una revisión de los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y del Ministerio de Educación (Minedu) revela que al menos 35 parlamentarios electos no cuentan con formación universitaria concluida.

La cifra representa el 18,4% de los 190 integrantes del nuevo Parlamento, es decir, casi uno de cada cinco legisladores.

Poca preparación

Los casos identificados corresponden a cinco de las seis organizaciones políticas que tendrán representación. La mayor cantidad de legisladores sin estudios universitarios concluidos se concentra en Juntos por el Perú (JP), con 12 casos.

Le siguen Fuerza Popular (FP) con 10, el Partido Cívico Obras (PCO) con siete, Renovación Popular (RP) con cinco y el Partido del Buen Gobierno (PBG) con solo un caso.

La única bancada en el que todos tienen un paso terminado por la universidad es la de Ahora Nación, que alberga a 4 diputados y 10 senadores.

La revisión realizada muestra que son 14 los parlamentarios que no registran estudios universitarios de ningún tipo, mientras otros 15 solo tienen formación técnica en las plataformas oficiales consultadas. Los otros seis iniciaron estudios universitarios, pero no los concluyeron.

En la Cámara de Diputados, sin estudios universitarios destacan los casos de Julián Pérez, Luz Soto, Jacqueline Tapullima y Azucena Isla, todos de Juntos por el Perú. En FP figuran Arturo Alegría, Segundo Ticlla, Alexander Salas, Ana Yuffra y María Ramos. Entre tanto, en Renovación Popular registra a Javier Cipriani.

En el Senado, los casos corresponden a José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, y Serafín Luján, ambos de JP. Así como a Lourdes Alcorta y Milagros Aguayo, de RP.

En el segmento de los 15 congresistas que cuentan con formación técnica en diversas especialidades se encuentran los diputados de Fuerza Popular Carmela Paucará (secretariado ejecutivo) y la senadora Karla Schaefer (administración de negocios).

En Juntos por el Perú están los diputados Jesús Pérez, operador de maquinaria pesada; Haydeé Poma, con estudios en Farmacia; Oswar Cahuaza, técnico docente; y el senador Andrés Ramos, con formación en Educación Primaria.

Por su parte, en el Partido Cívico Obras figuran la diputada Jenny Samanez, con estudios en Movilidad Urbana; Juan Cabrera, Luis Masco y Máximo Peralta, en Mecánica Automotriz; Demetrio Valqui, en Realidad y Perspectivas de la Industria Azucarera en el Perú; y la senadora Agripina Flores, en Turismo y Guía de Turismo.

Un tercer grupo corresponde a los parlamentarios que sí iniciaron una carrera universitaria, pero no llegaron a culminarla.

En esta categoría se encuentran Cecilia Chacón (FP), Luis Jibaja (JP), Jacques Rodrich (FP), Juan Carlos Del Águila (FP) , Wilfredo Verano (JP) y Walter Gago (PCO).}

La información a la que ha accedido este Diario tiene como fuente el registro que aparece en el portal de la Sunedu.

Profesionales

Más allá de los 35 casos identificados, la composición académica del nuevo Congreso bicameral evidencia una amplia presencia de profesionales universitarios.

Entre las carreras con mayor representación destaca Derecho, con 65 parlamentarios electos que cuentan con formación jurídica, entre abogados titulados, bachilleres en Derecho y legisladores con estudios vinculados a esta especialidad.

También sobresalen Educación e Ingeniería, con representantes distribuidos en diversas bancadas.

Entre los profesionales de Educación figuran los diputados Alejandro Manay, Marco Antonio Flores y Olver Peña, de JP. Asimismo, Segundo Castrejón (PBG) y la senadora Juana Ticona (PCO).

En tanto, entre los ingenieros destacan diputados como Carlos Zegarra y Jhonn Valqui, de FP; Aldo Bravo y Jorge Zeballos, de RP; y Edgar Alvaron, del PCO.

Asimismo, más allá de la formación universitaria, una parte de los nuevos integrantes del Congreso bicameral acredita estudios de posgrado.

Son 39 los parlamentarios electos con una maestría, magíster o máster: 25 diputados y 14 senadores.

La mayor concentración se encuentra en Fuerza Popular, con 14 legisladores que registran alto grado académico, seguido por el Partido del Buen Gobierno (9), Renovación Popular (6), Juntos por el Perú (4), Ahora Nación (3) y el Partido Cívico Obras (3).

Entre las especialidades figuran gestión pública, administración, educación, solución de conflictos, gobierno, ciencias militares y ciencias sociales, entre otras.

En un nivel académico superior, nueve congresistas electos registran estudios de doctorado, de los cuales cinco integrarán la Cámara de Diputados y cuatro el Senado.

En la Cámara de Diputados están César Revilla (FP), Carlos Zegarra (FP), Juan Amílcar (JP), Ángel Meneses (AN) y Marleny Arminta (AN). Entre tanto, en el Senado figuran Carlos Mesía (FP), Segundo Tapia (FP), Estanislao Mancha (RP) y Alfonso López Chau (AN).

Análisis

Si bien la Constitución establece requisitos mínimos para integrar el Congreso bicameral, estos no contemplan la formación académica de los postulantes.

El artículo 90 señala que para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, tener 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio.

En el caso de los diputados, basta con ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y contar con el derecho de sufragio.

Al respecto, Alejandro Rospigliosi Vega, ex jefe del Gabinete de Asesoramiento Técnico de la Mesa Directiva del Congreso, considera que la formación profesional constituye una herramienta importante para el ejercicio de la función parlamentaria.

Rospigliosi advirtió que un diputado o senador sin preparación profesional puede depender en exceso de sus asesores e incluso ser influenciado por grupos de interés.

“Tener un título profesional no te hace necesariamente idóneo para ser un buen diputado o senador, pero ayuda a reducir el riesgo de no serlo”, sostuvo a Correo.

En ese sentido, señaló que al no tener formación profesional “no tienen suficiente discernimiento o visión amplia de las cosas para poder legislar, fiscalizar y representar”.

Asimismo, sostuvo que aquellos legisladores con menor preparación académica deberán rodearse de buenos asesores.

“¿Cómo te das cuenta que un asesor te puede manipular si es que tú no tienes la mínima formación profesional, la mínima experiencia laboral?”, cuestionó.

Mencionó además que la responsabilidad también recae en los partidos políticos, que “antes de darnos un menú de candidatos deben pedirles formación profesional”, así como en los electores, quienes deberían “elegir a personas con formación profesional”.