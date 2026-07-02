El Congreso saliente inició el programa de inducción para los senadores y diputados electos del periodo 2026-2031, en el marco del retorno a la bicameralidad.

Durante la ceremonia, realizada en el hotel Sheraton, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, afirmó que esta etapa es “un hecho histórico” al mejorar la calidad de las leyes y la representación política.

Rospigliosi agregó que el nuevo sistema permitirá “revisar, contrastar y perfeccionar” las normas mediante dos cámaras con funciones diferenciadas.