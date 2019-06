OAS confirma que Luis Castañeda Lossio los conminó a cancelar proyecto Río Verde

Síguenos en Facebook

Adelmario 'Leo' Pinheiro Filho, expresidente de la empresa OAS, y tres ex ejecutivos confesaron ante los fiscales peruanos que el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, conminó a esa compañía a no continuar invirtiendo en el proyecto Río Verde de Susana Villarán.

De acuerdo con 'El Comercio', esa afirmación fue brindada por el colaborador N° 110 antes los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, Carlos Puma y Milagros Salazar en Brasil en marzo pasado.

"Dentro del proyecto Línea Amarilla, la concesionaria tenía la obligación de hacer un aporte de aproximadamente US$ 70 millones para el proyecto Río Verde y, dentro del contrato de construcción, OAS tenía como obligación ejecutarlo (...). Entonces, la gestión de Susana Villarán presentó un proyecto llamado un máster plan muy grande llamado Río Verde y los US$70 millones no eran suficientes", manifestó el colaborador eficaz.

El exburgomaestre antes de asumir la alcaldía advirtió a los empresarios brasileños que cancelaría la obra promovida por Susana Villarán.

"Durante la etapa final de negociaciones, creo que más o menos entre setiembre u octubre del 2014, en que Luis Castañeda ya apuntaba como favorito, Leo Pinheiro recibió una orientación de Luis Castañeda que no siguiera con ese proyecto porque no era su programa de gobierno y que si suscribía ese contrato, al día siguiente lo cancelaría", mencionó.

Se conoció que Castañeda Lossio un mes antes de ser elegido alcalde de Lima se reunió con los ejecutivos de la empresa brasileña.