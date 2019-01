​Constructora Odebrecht le debe más de S/ 408.5 millones al Estado peruano

Síguenos en Facebook

La empresa Odebrecht, que admitió el pago de coimas por 29 millones de dólares en nuestro país, tiene una deuda al Tesoro Público, es decir, al Estado, que supera ampliamente la cifra de sus sobornos.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), de acuerdo con información de su portal web, abrió a diferentes divisiones de la constructora brasileña procesos de cobranza coactiva por una cifra que supera los 408 millones 500 mil soles.

La más cuantiosa de estas acreencias está a nombre de Odebrecht Latinvest Perú S.A.C., empresa que solo por el periodo de diciembre del 2017 debe S/309’876,908, mientras que por abril del 2018 omitió pagar S/745,782.

Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A. no se queda atrás, pues arrastra S/96’944,643 desde diciembre del 2017, monto que entró en cobranza coactiva en junio del 2017. Asimismo, tiene deudas por S/75,108, S/74,288, S/73,440, S/72,620 y S/71,718, relativos a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, respectivamente, del 2018.

La lista la cierra Odebrecht Energía del Perú S.A., que mantiene desde diciembre del 2017 una acreencia de S/29,331 y luego ocho más de S/78,828, S/77,918, S/77,066, S/103,134, S/75,332, S/74,451, S/73,569, S/72,688 por marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre, también respectivamente, del año pasado.

PROBABLE ORIGEN

Correo solicitó a Odebrecht una versión oficial sobre esta deuda, así como su origen, a qué proyectos corresponden o el motivo de que tales montos no se hayan cancelado todavía.

Al cierre de esta edición, la compañía se limitó a responder: “La Ley N° 30737 (Ley que Asegura el Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos de Corrupción y Delitos Conexos) y su reglamento establecen una serie de medidas para cautelar el pago de la reparación civil al Estado peruano y el pago de obligaciones tributarías frente a la Sunat. Odebrecht no hará comentarios respecto a la aplicabilidad de la norma”.

Sobre el tema, el abogado especialista en temas tributarios Jorge Picón Gonzales refirió que la naturaleza de esa deuda debe corresponder a impuestos a la renta de tipo empresarial o a impuestos generales a las ventas (IGV) aplicados por la Sunat luego de actividades de fiscalización.

“Quiere decir que la empresa dijo: ‘Yo he comprado esto (mediante facturas)’, y Sunat respondió: ‘Para mí la compra o no es real o no tiene que ver con tu negocio’. Entonces, a raíz de esa afirmación (y de no reconocer facturaciones), Sunat genera grandes montos de deuda. En ese momento, la regla general es que la empresa reclame y se llegue al Tribunal Fiscal. Si pierde en el Tribunal Fiscal, en ese momento se vuelve coactiva. Esa es la regla normal, pero hay una regla excepcional, la que dice que si Sunat percibe que por el tamaño de la deuda existe riesgo de que la empresa pueda pagar ese momento, inicia, durante el litigio, algo que se llama la medida cautelar preventiva, que significa ‘te embargo, a pesar de que hayas litigado’”, explicó en conversación con este diario.

Además, Picón no descartó que la cobranza coactiva de estas millonarias deudas coactivas lleguen a colisionar con las medidas que el Estado aplique para asegurar el pago de la reparación por parte de la constructora.

CUESTIONAMIENTOS

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, esta situación no hace más que abonar a la necesidad de hacer público el acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano, traducido en el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso.

“Hace mal el fiscal (José Domingo) Pérez en molestarse porque se ha conocido hacia afuera (...) Estamos hablando de imberbes negociando un convenio de perdón y de poco pago con una trasnacional del delito, con unos expertos en chantajear, en sobornar, en trampear, en falsificar, etc. Por eso es que no se le puede dejar a tres neófitos, a tres inexpertos, un convenio de esta naturaleza con una empresa tan importante sin consultarlo con gente más experta, con mayor experiencia, y consultando a diversos sectores del Estado, porque puede haber deudas a las AFP, a EsSalud, en este caso a la Sunat”, enfatizó a Correo.

El acciopopulista también resaltó que este año el Estado peruano tiene presupuestado pagar a la brasileña 660 millones de soles por conceptos pendientes a los proyectos que ejecuta, y que en el 2017 se abonó un monto similar. “La pregunta es ¿se le está pagando para que no paguen impuestos, para que no paguen sus obligaciones con el Estado”, puntualizó.

MONUMENTO A LA IMPUNIDAD

Pero esta no fue la única voz crítica al preacuerdo. En opinión de la fujimorista Rosa María Bartra, se trata de “un monumento a la impunidad” en favor de la firma brasileña, en vista de que “está absolutamente beneficiado con este acuerdo. Un acuerdo en el que se declara culpable en solo cuatro proyectos”.

Asegura que a su partido, Fuerza Popular, “le interesa que se suscriba, pero no que se siga robando al Perú”. Sostiene, en declaraciones a RPP, que Fuerza Popular “no tiene, absolutamente, nada que ver” con la filtración de los documentos del preacuerdo con la Fiscalía porque “Keiko Fujimori nada tiene que ver con los cuatro proyectos que se van a investigar”.

En cuanto a la filtración de la información, dijo con ironía que se ha producido “un milagro”; es decir, que por fin el fiscal José Pérez se siente preocupado por una filtración de información. “Me parece una muy buena noticia que le preocupe una filtración”, dijo.

FRUSTAR EL ACUERDO

“Parece que tiene un fin determinado: que este acuerdo fracase”, comentó ayer el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en relación a la filtración de los detalles del preacuerdo con Odebrecht.

“Lo extraño es que haya ocurrido a 24 horas de hacerse público que está listo el programa de audiencias en Brasil, que será en marzo”, agregó.

“Definitivamente hay responsabilidades penales”, sugirió respecto de la información reservada, tras explicar que se trata de un preacuerdo que tiene que ser homologado por el Poder Judicial.

Explicó que es un proceso de colaboración eficaz, que tiene un objetivo contra la corrupción, por lo cual cabe preguntarse “si se trata de torpedear la investigación de los hechos”.

ACCIONES

El fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez manifestó ayer que se sorprendió al enterarse que el acuerdo estaba circulando en las redes sociales, refirió que ahora se tomarán las medidas pertinentes para la seguridad de las oficinas, pues ingresaron a su despacho.

“Me preocupó esta situación porque da a entender que alguien ha ingresado a mi oficina y ha tomado fotografías del preacuerdo (...) Que salga esto finalmente confirma que, en efecto, hay informantes o personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente dentro de la Fiscalía”, dijo en una radio local.

El fiscal Pérez destacó que, de frustrarse el acuerdo, no podrían contar con testimonios que son centrales de parte de funcionarios de Odebrecht para los posibles juicios orales.

“Determinados sectores están siendo muy críticos porque se ha dado a conocer el acuerdo preparatorio. Tienen un interés, y el interés es que no se lleve con éxito la finalización de este acuerdo y que no continúe el proceso, que termine y haya impunidad”, comentó.

MÁS DATOS:

- 309 millones de soles es la deuda pública más cuantiosa que registra Odebrecht a la Sunat. Data del 2017.

- Mucho ojo: Odebrecht pagó en Perú $45 millones. De acuerdo con un reportaje publicado por el portal Ojo-Público, Odebrecht realizó pagos al Perú por $45 millones, monto que no solo incluye los $29 millones en coimas, sino también los aportes de campaña a candidatos presidenciales. También figura exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, pues la constructora habría apoyado su campaña por el “No” a la revocatoria.