La Organización de Estados Americanos (OEA) inició el despliegue de su Misión de Observación Electoral en el Perú con 97 observadores provenientes de 22 países del hemisferio americano.

El jefe de la misión, Víctor Rico, confirmó que los veedores estarán presentes en las 25 regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao, así como en ciudades del exterior donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar.

Rico señaló que los observadores acudirán a los recintos electorales desde el momento en que se instalen las mesas de sufragio.

“Estaremos presentes a lo largo del día llenando un formulario con los aspectos que para nosotros son importantes”, indicó.

El funcionario precisó que la misión elaborará un informe preliminar y, luego, un informe final para el Consejo Permanente de la OEA.