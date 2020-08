El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reiteró la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República trabajen de manera conjunta en el tema de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de no perjudicar el equilibrio macroeconómico del país.

En Canal N, remarcó que se debe deponer cualquier interés a corto plazo y no pensar en las elecciones generales del 2021, pues la prioridad es la situación económica generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Nosotros desde el Ejecutivo hemos extendido todas las líneas de comunicación [al Congreso], tenemos toda la apertura para conversar con ellos. Inclusive les he planteado trabajar junto no solamente para ver las necesidades que tiene la gente, sino también en la emisión de las normas, manteniendo un equilibrio y pensando en lo mejor para el país, no pensando en las elecciones que se vienen a futuro, en los intereses de grupo y en el corto plazo, sino en el futuro no solo para este año, sino para el próximo”, acotó.

Recordó que el presidente Martín Vizcarra ha promovido el Pacto Perú para trazar las líneas bases de consenso e intensificar el esfuerzo del Estado de cara al futuro, pero enfatizó que eso no será posible si el Congreso y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo.

“De nada vale que desde un lado del puente se extiendan los caminos para cruzar y desde el otro nos las estén cortando. No se trata de una enfrentación entre el Ejecutivo y el Parlamento”, expresó.

“Más allá de cualquier otro hecho que haya entre los dos, cualquiera sea la relación, los afectados son el conjunto de los peruanos y tenemos que pensar en ellos, deponer cualquier tipo de intención de corto plazo o cualquier intencionalidad de otro tipo”, agregó.

Finalmente, el primer ministro indicó que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para reactivar la economía, tratando de mantener el equilibrio macroeconómico, pero que una posible aprobación del retiro del 100% de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) quebraría el sistema.

“Con este comportamiento realmente nos está creando una grave crisis económica, social y a la vez política, aunada a la grave crisis sanitaria que estamos viviendo, y eso es sumamente grave para el país”, advirtió.

Cabe indicar que Martos se reunió con el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, y reiteró el riesgo para la economía del país si se aprueba el retiro del 100% de los aportes a la ONP.