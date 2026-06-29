Keiko Fujimori fue elegida presidenta de la República tras concluir el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso incluyó la revisión de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales, lo que permitió cerrar el resultado final de la segunda vuelta.

Luego de culminar el escrutinio, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones oficializar los resultados y proclamar a la ganadora del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en el Congreso.

Resultados finales de la ONPE al 100%.

Se trata del cuarto intento de Fujimori por alcanzar la jefatura del Estado, resultando ganadora en esta última oportunidad. En procesos anteriores fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Antes de concluir el conteo oficial, la candidata adelantó algunas de las acciones que impulsará en el inicio de su gestión. Entre ellas, mencionó la intención de sostener una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva.

“Culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, manifestó.

Reacción de su contendor

Como se recuerda, el excandidato Roberto Sánchez anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta electoral. Según sostuvo, el proceso habría presentado modificaciones que, a su juicio, afectaron su desarrollo. El propio Sánchez había expresado previamente una postura distinta respecto al respeto de los resultados.

“Esta campaña está a punto de concluir, hay que respetar el resultado, fuera o para afuera, el Perú necesita estabilidad”, indicó.