La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026 y optó por retornar al conteo manual mediante el llenado físico de actas por miembros de mesa.

La entidad aplicó el sistema STAE en la primera vuelta en Lima Metropolitana y el Callao como herramienta para agilizar el procesamiento de resultados, pero el sistema presentó incidencias como errores de impresión, demoras operativas y fallas en el suministro de tinta.

El plan operativo de la segunda elección presidencial, aprobado por el extitular Piero Corvetto, estableció cambios en la estrategia tecnológica y priorizó métodos físicos para garantizar la integridad de los resultados, excluyendo el STAE del catálogo de soluciones, así lo reveló RPP Noticias.