La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que acatará lo dispuesto por el Poder Judicial y entregará a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 , en cumplimiento de una resolución emitida por un juzgado constitucional de Lima en el marco de un proceso de habeas data.

A través de un comunicado, la entidad precisó que la información será proporcionada suprimiendo datos sensibles como la fotografía, firma manuscrita y huella dactilar de los ciudadanos, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

Asimismo, indicó que las listas contienen nombres completos y números de DNI de los votantes asignados a cada mesa de sufragio.

La entrega se realizará en formato digital en el más breve plazo y también de manera física, lo que implicará la certificación de cerca de dos millones y medio de páginas.

El Poder Judicial estableció que el costo de estas copias certificadas, que supera los S/ 17,5 millones, deberá ser asumido por el partido solicitante.

Finalmente, la ONPE reafirmó su compromiso de cumplir con las resoluciones judiciales, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales de los ciudadanos y el resguardo del material electoral.