La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que procesará las actas electorales en 126 centros de cómputo a nivel nacional, utilizando inteligencia artificial para la digitación automatizada, digitalización, control de calidad y firmas digitales para validación.

Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología , aclaró que no se publicará un “flash” inicial de resultados. En su lugar, la web oficial se habilitará desde las 5 de la tarde, con datos progresivos conforme lleguen las actas de los locales de votación.

Además, la ONPE entregará laptops e impresoras a los miembros de mesa para registrar y transmitir digitalmente las actas una vez finalizado el conteo manual, manteniendo el voto y escrutinio en papel.

Montenegro Vega indicó que los miembros de mesa contarán con certificados digitales para firmar las actas. Estos serán entregados al inicio de la jornada electoral como parte del procedimiento.

En ese contexto, la entidad implementará tres sistemas tecnológicos para optimizar el conteo y la difusión de resultados:

Sistema de Transmisión de Actas Electorales (STAE)

Sistema de Cómputo Electoral (SCE)

Sistema de Presentación de Resultados (SPR)

Estas herramientas permitirán que la ciudadanía acceda en tiempo real al avance del escrutinio, consultar actas digitalizadas y conocer el estado del procesamiento de cada mesa, mientras los datos se actualizan de manera continua desde los centros de cómputo.

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aunque la historia no me convence del todo, debo admitir que el tercer libro me dejó con grandes incognistas que necesito sean resultas. Así que allá voy.