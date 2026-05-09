La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión del acta padrón, que comprende la lista y la relación de electores correspondientes a cada una de las 92,766 mesas de sufragio habilitadas para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

El proceso se lleva a cabo en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia. Una vez concluida la impresión, el material será trasladado a la sede institucional de Lurín, donde será ensamblado junto con los demás insumos electorales que se utilizarán en el balotaje.

El supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, Manuel Casas, señaló que el proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad del material.

Lista y relación de electores

El acta padrón se compone de dos documentos diferenciados. La lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual no varía entre la primera y la segunda vuelta.

Este documento contiene el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento donde se ubica, además de los datos personales de cada elector: apellidos, nombres, número de DNI, fotografía y grado de instrucción.

Gracias a este material, los miembros de mesa pueden verificar la identidad de los ciudadanos que deben sufragar en su mesa. Asimismo, sirve como registro de votantes, pues cada elector debe estampar su huella dactilar y firma tras depositar su cédula en el ánfora.

La relación de electores, en cambio, se coloca en el ingreso al aula de votación para orientar a los ciudadanos. Contiene el número de mesa, la ubicación geográfica y el listado de quienes pueden sufragar en ella, junto con el número de orden de cada uno.

Fiscalización del JNE

La actividad contó con la presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes verificaron que la impresión se ajuste al catálogo establecido por la ONPE y que se apliquen los controles de calidad correspondientes.

“Como personal de la Dirección Nacional de Fiscalización, estamos procediendo, a partir del día de hoy, a fiscalizar la primera etapa de la impresión del acta padrón, en la cual se va a imprimir la relación de electores como la lista de electores”, indicó Juan José Mechato, monitor operativo de fiscalización del JNE.

El funcionario precisó que en esta primera jornada la supervisión se concentra en la impresión del material destinado a los peruanos en el extranjero. Posteriormente, según el cronograma de la ONPE, se imprimirán los listados para los departamentos del país en orden alfabético.

Cronograma y distribución

Una vez completada la impresión, la ONPE tiene previsto iniciar el ensamblaje del material en su sede de Lurín, donde se integrarán todos los insumos necesarios para la jornada electoral. La distribución a nivel nacional deberá culminar antes del 7 de junio, fecha en que se realizará la Segunda Elección Presidencial 2026.