La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió versiones que afirman que las mesas de votación cuya numeración va desde 900001 fueron creadas para estas Elecciones Generales de 2026.

La institución indicó que estos códigos identifican mesas instaladas en centros poblados desde hace varios procesos electorales con el objetivo de facilitar el acceso al sufragio en zonas alejadas.

La entidad explicó que estas mesas agrupan a electores que residen en una misma comunidad distante de la capital distrital.

La ONPE señaló que esta medida busca reducir las barreras geográficas que históricamente obligaban a ciudadanos a trasladarse durante varias horas, o incluso días, para emitir su voto.

El organismo recordó que, como parte de una política de inclusión electoral, la implementación de mesas en centros poblados se desarrolla desde el año 2005.

Cabe indicar que el candidato Rafael López Aliaga ha señalado que estas numeraciones serían parte de un presunto fraude, debido al incremento de votos que figuran allí para Roberto Sánchez.

La institución precisó que los identificadores que van del 900001 al 904703 permiten diferenciar estas mesas dentro del sistema electoral.

Análisis

El analista electoral Mathieu Rojas explicó a Correo que lo más importante a tener en cuenta es que estas mesas siempre han existido.

“Tú vas a los resultados del 2006, del 2011, del 2016, del 2021 y siempre han existido estas mesas 900 mil”, afirmó.

Sin embargo, el analista cuestionó la comunicación de la ONPE sobre el tema, al señalar que no todas estas mesas corresponden a zonas rurales o alejadas.

Como ejemplo, Rojas mencionó el caso del distrito de El Agustino, en Lima, donde también existen mesas con esta numeración.

“¿Qué tiene El Agustino de centro poblado? Está en el medio de Lima, no es una zona alejada, no es una zona rural”, indicó.

Rojas explicó que estas mesas en zonas urbanas responden a una lógica distinta, ya que son locales de votación adicionales que se incorporan al sistema conforme se va cerrando el padrón electoral.

“La ONPE lo que debió haber dicho es: sí, en su mayoría corresponden a centros poblados, pero también corresponden a mesas adicionales que se tienen que añadir en otros distritos conforme vamos finalizando el padrón”, puntualizó.