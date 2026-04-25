Tras una “revisión exhaustiva” del personal realizada por requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no cuenta con trabajadores extranjeros en su institución.

La JNJ había pedido el número de extranjeros, su nacionalidad, identificación completa, modalidad laboral y áreas de trabajo en el ente electoral.

La ONPE precisó que todo su personal es peruano y descartó la presencia de personal de otra nacionalidad bajo cualquier modalidad de contratación.

Actualmente, la entidad electoral registra 15,037 personas bajo locación de servicios distribuidas en 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en la sede central de la ONPE.

Además de 143 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y otros 225 bajo el régimen 1057.