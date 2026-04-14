La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el traslado de actas, el cómputo de votos y la difusión de resultados de las Elecciones Generales 2026 se vienen desarrollando con normalidad, tras precisar que el domingo 12 de abril se instaló el 99,8% de las mesas de sufragio programadas a nivel nacional.

Mediante un comunicado, el organismo admitió que se registraron demoras en la entrega oportuna del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana, lo que afectó el derecho al voto de algunos ciudadanos. En ese contexto, la ONPE ofreció disculpas a la población y recordó que propuso al Jurado Nacional de Elecciones la ampliación excepcional de la jornada electoral en los locales afectados.

La entidad precisó que la propuesta fue aprobada por el pleno del JNE, lo que permitió llevar a cabo una jornada extraordinaria de votación en los locales donde se registraron retrasos. Asimismo, indicó que actualmente ya se viene realizando el escrutinio de esos votos.

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw — ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

En ese mismo comunicado, la ONPE indicó que en los últimos días se han registrado múltiples solicitudes de información, pedidos de investigación, denuncias y cuestionamientos hacia la institución. No obstante, aseguró que todos estos requerimientos vienen siendo atendidos de manera simultánea al procesamiento de los resultados electorales.

Asimismo, subrayó que sus funcionarios, en su calidad de servidores públicos, están sujetos a la fiscalización ciudadana y han expresado su disposición para colaborar con todas las investigaciones que se les requieran.

Posteriormente, la ONPE exhortó a las organizaciones políticas, entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general, a aguardar la culminación del proceso electoral “con serenidad” y respeto a la institucionalidad democrática.