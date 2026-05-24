El 94% de las mesas de sufragio previstas para las elecciones primarias en la modalidad de delegados fueron instaladas este domingo 24 de mayo a nivel nacional. Así lo informó Ricardo Saavedra, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De esta manera, 74 organizaciones políticas eligieron a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, las cuales se llevarán a cabo el 4 de octubre.

“En esta elección teníamos planificadas 1064 mesas a ser instaladas; se han instalado 1005 mesas, lo que equivale a un 94%”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

Sostuvo que Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Piura lograron el 100% de instalación de mesas, mientras que Lima Cercado registró el 93% y Lima Provincias alcanzó el 96%.

Saavedra explicó que antes del inicio del cómputo se ejecutó la denominada “apuesta cero” de los servidores de la ONPE, procedimiento que consiste en eliminar los registros de bases de datos a través del software electoral. El objetivo es borrar cualquier información de simulacros anteriores y garantizar que el procesamiento de actas arranque desde cero.

Cabe mencionar que en estas elecciones primarias participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales, con un total de 2 992 delegados habilitados para votar. La jornada se desarrolló en 46 locales de votación en todo el país, 17 de ellos ubicados en Lima y Callao.