Ortiz de Zeballos reconoce que asesoró a privados mientras presentaba postulación al TC

Síguenos en Facebook

El abogado Gonzalo Ortiz de Zeballos Olaechea reconoció que no consignó en su hoja de vida para su postulación al Tribunal Constitucional (TC) las asesorías que brindaba, en simultáneo, a privados.

En su defensa, el elegido por el Congreso disuelto para ser nuevo miembro del TC dijo que respetó la confidencialidad que exige el Código de Ética.

“Se me imputa haber ocultado información, que el Código de Ética me prohíbe revelar por tratarse de información que les pertenece a terceras personas, esto es, a mis ahora exclientes”, aseveró Ortiz en WillaxTV.

“Rechazo tajantemente la inaceptable imputación de falta de ética que se formula con el insostenible argumento de que he ocultado información que, de un lado, se encuentra a disposición del público en las distintas fuentes y, de otro, que he ocultado información que el Código de Ética me prohíbe revelar. No acepto que se pretenda exigirme la violación de ética de los abogados”, agregó.

Comisión de Venecia

El constitucionalista Víctor García Toma consideró que la opinión de la Comisión de Venecia será un insumo importante para que el TC resuelva los casos pendientes. “En principio, porque el TC forma parte de la Comisión de Venecia, confía en sus opiniones porque son acertadas y válidas. De hecho que sí le sirve para los temas de la cuestión de confianza y adelanto de elecciones”, indicó.

En diálogo con Correo, el exministro de Justicia aclara que la opinión del grupo europeo no genera ninguna consecuencia, pero contribuye a la discusión. “No es un informe de manera tajante que se coloque en una posición u otra, pero lo que hace es dejar sentado puntos que denotan, por lo menos, alguna parte de la argumentación del Congreso", manifiesta García Toma.