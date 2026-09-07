El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, anunció que en los próximos días será relevado del cargo. Mediante un pronunciamiento, agradeció y sostuvo que deja la institución sin arrepentimientos y con la conciencia limpia.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la PNP. “Solamente tengo palabras de agradecimiento, primero y siempre con Dios, con la santa madre y el Espíritu Santo, que siempre me han inspirado para tomar todas las decisiones en mi vida, de las cuales no me arrepiento de ninguna”, sostuvo.

El alto mando policial reconoció que su gestión podría generar comentarios diversos, pero remarcó que su actuación estuvo siempre guiada por el compromiso institucional.

Además, se dirigió a los efectivos policiales y recalcó que lo importante es seguir adelante, a pesar de las diferentes modalidades criminales presentes. “No pueden vencernos; nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción”.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto”, apuntó Arriola, quien bajo su gestión tuvo un periodo marcado por la falta de eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad en el país.

Por otro lado, Arriola dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que respaldaron su gestión. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo puso al mando de la entidad policial; a José Jerí por mantenerlo en el cargo; a José María Balcázar por la oportunidad continua; y a la actual jefa de Estado, Keiko Fujimori, por la confianza.

En su reemplazo , el general PNP Fredy López Mendoza estará al mando. La designación fue anunciada por el premier Luis Galarreta.

Óscar Arriola deja el cargo de comandante general de la PNP en los próximos días. Foto: Cesar Bueno @photo.gec.