El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, sostuvo que el presidente José Jerí se encuentra concentrado e interesado en la lucha contra la criminalidad pese a los cuestionamientos que afronta.

Durante una entrevista en Canal N, Arriola indicó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presentación se viene esperando desde diciembre de 2025, incluye el Plan Estratégico de Capacidades Mariano Santos ampliado hasta el año 2035.

La población continúa esperando la publicación de este plan para la lucha contra la criminalidad, pues se ha visto postergado en dos ocasiones. Todo ello se da en medio de los cuestionamientos por el caso ‘Chifagate’ y contrataciones de jovencitas que visitaron el despacho presidencial. En ese sentido, Arriola defendió el compromiso del mandatario.

“Nunca he encontrado una proactividad, lo comentaba antes de entrar acá, en un presidente interesado por la seguridad ciudadana. Seguramente por antecedente de cuando estuvo en el Congreso en los años 2013 y 2018, ha trabajado mucho el plan de seguridad ciudadana y es por eso que él tiene una mirada más proactiva”, señaló.

Por otro lado, el alto mando policial aseguró que en los próximos días se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en el que se mostrará el esfuerzo del Estado para tener más herramientas contra la inseguridad ciudadana.

“Es un plan medible que está diseñado y con todo lo que se ha anunciado para poder aplicarlo”, afirmó Arriola.