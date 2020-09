El vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, indicó que su grupo parlamentario ha quedado conforme con las explicaciones que dio el titular del Parlamento y miembro de la bancada, Manuel Merino, sobre las llamadas que realizó a altos mandos de las Fuerzas Armadas el último jueves luego de que se revelaran audios que comprometen al presidente de la República, Martín Vizcarra.

En declaraciones a RPP, Guibovich, quien es militar en situación de retiro, aseguró que no se ha configurado el delito de “sedición”.

“Merino, en reunión de bancada, nos dio a entender el propósito de la llamada y todo quedó tranquilo. Lo respaldamos totalmente porque no hay sedición. Manuel Merino sabe que yo soy militar y el jamás me ha insinuado algo, creo firmemente en la ética de Merino, el nunca me ha pedido nada”, afirmó.

“No es criticable la llamada sino lo que digas, en una época como esta sería mejor no llamar, yo no hubiera recomendado que lo haga, pero confirmo que él no ha tenido intenciones vedadas”, agregó.

El último sábado Merino de Lama señaló que llamó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para comunicarles que su institución actuaría en concordancia con lo que establece la Constitución, luego de que se revelaran audios que comprometían al presidente Martín Vizcarra, los cuales dieron lugar a una moción de vacancia.

“La conversación con el almirante Fernando Cerdán (Marina de Guerra) fue para decirle que frente a la crisis, el Congreso iba a actuar en el marco de la Constitución Política del Perú. Soy respetuoso de las Fuerzas Armadas y de su labor, han puesto en evidencia un diálogo con Cerdán en la que lo único que le dije es que se actuaría de una manera responsable, en el marco de la constitución”, afirmó.

Ante ello La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, afirmó que de confirmarse que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra, se estaría ante un delito de sedición.

Por su parte, el vocero de AP criticó que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, haya dado un pronunciamiento público en el que apareció respaldado por las Fuerzas Armadas.

“No me parece correcto que el premier, hablando de crisis política, lo haga con los altos mandos militares detrás, creo que la no deliberancia de las Fuerzas Armadas no debe ser solo palabras, también deberían ser los gestos”, refirió.