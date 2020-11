El vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, informó que el exmandatario Manuel Merino “está bien” y envió un mensaje de saludo a su grupo parlamentario cinco días después de renunciar a la Presidencia de la República.

En diálogo con Canal N, señaló que este viernes habló con Merino de Lama y defendió su gestión como titular del Congreso, pese a las manifestaciones de la semana pasada en todo el país que lo obligaron a dimitir al cargo.

“No, no creo [que se vaya a fugar del país]. Hoy día he hablado con Merino después de mucho tiempo. Él está bien, ha mandado un mensaje de saludo a toda la bancada, sigue siendo parte de la bancada. Cuando nosotros empezábamos y éramos todos nuevos, él era el de más experiencia, siempre lo hemos considerado un hermano mayor”, expresó.

“Como presidente creo que tuvo la habilidad para manejar un Congreso muy fragmentado, de nueve bancadas. Es una persona que ha hecho su trabajo en el Congreso y merece respeto, más allá de las circunstancias aciagas que ha tocado vivir en las últimas semanas”, añadió.

Indicó que en la conversación con Merino de Lama no hablaron sobre lo ocurrido la semana pasada y que se interesó por su estado de salud y el de su familia, además de su seguridad personal.

“Me interesé por su seguridad, que entiendo es mínima. Hay temas más humanos, no he hablado de esos temas, sino de la parte humana. Ha estado sometido a un estrés muy fuerte y me interesaba ver ese lado humano”, acotó.

Guibovich Arteaga también informó que se suspendió la reunión que los integrantes de su bancada iban a sostener este sábado 21 debido a que Manuel Merino podría dar una conferencia de prensa el domingo.

“Entiendo que el día domingo habría una conferencia de prensa del expresidente Merino. Posiblemente el lunes o martes tendríamos una reunión de bancada. No habrá el día de mañana [la reunión de bancada], definitivamente”, refirió.

Finalmente, el parlamentario señaló que al interior de Acción Popular no hay una posición definitiva sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, aunque personalmente se mostró en contra de ello.

“Ya tenemos 12 constituciones y no podemos estar refundando el país a cada rato. Lo que tenemos que hacer es modificar, hay temas por modificar en la Constitución o aclararlos. Hay que hacer enmiendas como hace Estados Unidos”, sentenció.