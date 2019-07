Paola Bustamante destaca importancia de cumplir acuerdos para solucionar conflicto Tía María (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, destacó la importancia de cumplir los acuerdos que se van dando entre el Ejecutivo y las autoridades regionales para llegar a una solución ante el conflicto por el proyecto minero Tía María en Arequipa.

Ello indicó al programa Correo Última Hora que se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el Facebook y YouTube, al comentar sobre las protestas de los comuneros que rechazan la construcción de ese proyecto luego de que el gobierno de Martín Vizcarra entregara la licencia a la empresa Southern Copper.

En ese sentido, avizoró que la labor que emprende el Ejecutivo obtendrá un resultado positivo con respecto al caso. Además, comentó que su sector participa en la instalación de las mesas técnicas.

"Estamos una o dos veces a la semana en la zona, en los distritos estamos instalando las mesas técnicas, acordadas con las comunidades. Creo que eso sienta las bases, pero eso no solamente. No solo es sentarse, sino que los acuerdos se vayan cumpliendo y avanzando", subrayó.

"Se ha escuchado posición de autoridades locales"

Luego, Paola Bustamante recordó que el presidente Vizcarra resalta la importancia del diálogo y que, también, considera que no se avanzará en la solución, mientras no exista una coordinación previa entre ambas partes.

"El presidente lo que ha señalado es que no se va a avanzar en la medida que no haya coordinación, diálogo. No se trata de diálogo porque nos reunimos y nos escuchemos. Se ha escuchado la posición de las autoridades locales y regionales, también habido la intervención del presidente y se ha acordado continuar conversando. Es parte de los procesos", remarcó.

Volcán Ubinas

De otro lado, la ministra Bustamante invocó a los pobladores expuestos a las erupciones del volcán Ubinas en Moquegua, no retornar a sus viviendas.

"Invocación a las personas que se trasladó y quieren regresar. Hace más de cuatro años fueron trasladadas y regresaron a la zona. El volcán nos está demostrando que está en permanente activación y estas activaciones no se desactivan de un día para otro", enfatizó.

Pobreza

En otro momento, la titular del Midis recordó que el 30% de peruanos se encuentran en estado vulnerable de volver a caer en la pobreza. Dijo que el gobierno ejecuta diversas iniciativas multisectoriales para evitar esa caída.

"El treinta por ciento de los peruanos es vulnerable de caer en la pobreza por temas de salud. Hay una decisión de país como política de Estado, al acceso universal al seguro. Pero, tenemos que lograr que todos tengan acceso al SIS", afirmó.