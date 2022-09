¿Cree que su propuesta de adelanto de elecciones llegue al pleno?

No sé cómo vayan a votar los congresistas (en la Comisión de Constitución).

¿Pero cree que tiene alguna opción de que su proyecto sea aprobado en el pleno?

El pueblo sabe que, por lo menos, los congresistas fujimoristas no quieren aprobarla.

¿Puede tener trabas en la Comisión de Constitución? Allí Nano Guerra, quien la preside, se ha mostrado renuente a apoyar su propuesta...

Sí. Lo raro es que Keiko Fujimori dice que está de acuerdo (con el proyecto). Entonces, se le han rebelado. Ya nadie le hace caso.

¿Por qué cree que bancadas como la de Avanza País están en contra?

No sé qué pensarán. Pero es raro lo de Keiko Fujimori. Cuando ella da una orden siempre se cumple, pero esta vez se le rebelaron. Quizá en la interna se han dividido.

¿Se puede pensar que los congresistas buscan salvar sus curules o tienen otros interses?

Eso ya depende de ellos. Acá estamos en una crisis de la que es responsable el Congreso y el Ejecutivo, entonces, hay que hacer algunas reformas para que haya mejores congresistas: Hay un violador, otros prófugos de la justicia. Como no hay reelección, postulan la mujer, el marido, al hijo. Eso tiene que cambiar. Luego, el pueblo tiene que evaluarnos a mitad de mandato.

¿Coincide con Carlos Anderson en relación a que los congresistas se aferran a sus cargos por su nuevo poder adquisitivo pues antes tenían bajos ingresos?

Pero hay congresistas que también tenían ingresos más altos. No hablo mal de mis colegas por ética. Si bien es cierto sí hago una crítica al Congreso en general no puedo criticar a mis colegas (...). Pero el pueblo ya sabe que los congresistas no quieren irse a su casa.

¿Quieren mantener sus privilegios?

Los privilegios son su capacidad de votar por una ley.

El ministro Alejandro Salas ha dicho que su propuesta es trillada.

Todos tienen derecho a expresarse. Está bien que diga lo que piensa.

Uno de los argumentos en contra de su propuesta es que no se castigaría políticamente a Castillo.

Eso es pura ignorancia. Los actos ilícitos los ve la Fiscalía. Tenemos que dejarla trabajar. Hay políticos a los que le gusta intervenir en los poderes del Estado. Por eso me parece absurdo que dupliquemos los trabajos y que haya una Comisión de Fiscalización que quiere seguir investigando lo que la Fiscalía ya indaga.

¿Es un gasto innecesario?

Totalmente porque la Fiscalía tiene peritos, laboratorios, está entrenada para interrogar. En cambio, los congresistas no. Es un gasto inútil. No estamos para botar la plata.

O sea, el trabajo de las comisiones como la que menciona, con facultades investigadoras, ¿no sirven de mucho?

Lo que digo es que apenas la Fiscalía toma competencia sobre ese hecho, el otro poder del Estado tiene que dejarle ese proceso. Si ven temas del presidente, su esposa y otros, dejemos que sancione a los delincuentes.

En resumen, usted ha dicho que su proyecto debe ir con una reforma en paralelo. ¿Sin ella puede que no prospere?

Que voten a favor no depende de la reforma porque los congresistas no quieren irse. Quieren seguir con sus facultades, pero tenemos que ser conscientes que desde el 2016 tenemos una crisis política, que se agudizó en este último año por responsabilidad del presidente por sus malas designaciones, por estar involucrado en delitos y por el Congreso. Si me hubieran hecho caso y hubiéramos sacado a Juan Silva en agosto del año pasado, otro sería el escenario, pero no querían. Todos los partidos han ido a visitar a Juan Silva. Yo no. Con total autoridad puedo decir que otros partidos han ido a buscarlo acompañados de alcaldes. Es un escándalo lo que ha pasado. El Congreso es el responsable

¿Al igual que el Ejecutivo no?

Claro. Como dice el Puma: “Culpable los dos”, nos vamos los dos (risas).

También hay mucha crítica a congresistas que apoyan al Gobierno con sus votos pese a que fungen de opositores. En algunos casos lo han salvado de una vacancia y hasta de interpelaciones a ministros...

Claro. Como los fujimoristas, por ejemplo. Permanentemente votan con Perú Libre. Ahora han presentado un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. Ahí votan. Para eliminar la educación social integral, votan juntos. Para eliminar a la Sunedu, votan juntos. Entonces, no hay oposición de derecha en el Perú. No hay porque votan juntos. ¿Qué oposición es esa que aprueban todos sus proyectos? Es una burla al pueblo. Ellos piden que se vaya el presidente, pero votan con Perú Libre.

¿Es una coalición camuflada?

Al menos en los votos contra la reforma educativa o derechos de las mujeres, votan juntos. ¡La última! ¿Cómo está conformada la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Está Lady Camones...

Sí, con Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la vicepresidencia...

Así es. Yo nunca hubiera estado en una misma lista con Waldemar Cerrón.

¿Por qué?

Porque pertenece a un partido que viene de una gestión donde hay condenados por corrupción. Entonces, no podría estar con él. Además, son super conservadores. Perú Libre se ha aunado al fujimorismo todo el tiempo.

¿Pero acercarse pese a la diferencia de tendencias no hace propiamente a una democracia?

Por supuesto. Pero no puedes decir que eres oposición si votas todo el tiempo con Perú Libre pues. O sea, votan también con los congresistas del Bloque Magisterial.

Vladimiro Montesinos sobornó a congresistas opositores. ¿Cree que ahora se han comprado legisladores?

No, no, no. Acá votan porque están convencidos. Por ejemplo, Américo Gonza piensa igual que Rosangella Barbarán.

¿Qué piensa de “Los Niños”?

Ese tema lo ve el Ministerio Público. No podemos intervenir nosotros.

Se habla de que fueron comprados a cambio de votos para salvar al Gobierno. ¿No lo piensa así?

Lo que sé es que hay visitantes de distintos partidos a Juan Silva.

¿Y eso qué comprueba?

(Silencio) No tengo pruebas, eso lo ve la Fiscalía, pero si hay delitos, que los condenen.

Usted sospecha de los que visitaron a Juan Silva.

Desde que él juramentó yo estuve preocupada por lo que dijo de destruir la ATU y Ositrán. Entonces empecé a investigar. Y cuando los congresistas no querían firmar la interpelación, pedí la lista de visitantes al ministro y me di cuenta que casi todos los partidos del Congreso lo visitaban. Ahí llegué a la conclusión de que con razón no querían firmar.

¿Le ve alguna posibilidad a la vacancia contra Castillo?

No sé cómo votarán. Todo depende de los votos. Se necesitan 87. No sé si los tienen.

Edward Málaga ha dicho que esta moción de vacancia tiene mayor solidez. ¿Usted la apoyaría?

Esta semana lo evaluaremos.

¿Pero le ve posibilidades?

Me parece una hipocresía porque pareciera que los congresistas somos lo máximo. Tenemos 6% y el presidente 29% de aprobación.

Por eso le preguntaba si los congresistas quieren mantener su curul...

Imagínese, la señora Gladys Echaíz ha dicho que no hay crisis, que cuál crisis. No estoy de acuerdo con eso, pienso que estamos en una grave crisis.

Voy a insistir en la pregunta. ¿Quieren mantener sus privilegios los congresistas?

Por supuesto. No quieren irse.

¿Cree que las denuncias contra Castillo en la Subcomisión serán aprobadas?

A mí no me gusta hacer proyecciones porque evalúo sobre la base de hechos.

Hablemos de hechos, entonces. ¿La izquierda tiene alguna responsabilidad con lo que ha devenido con Castillo?

Si se refiere a quienes han cogobernado, tienen que hacerse responsable de lo que haya ocurrido en el gobierno de Castillo. Yo no he cogobernado. Al contrario, he sido crítica del Gobierno.

¿Se ha decepcionado de Verónika Mendoza?

Nunca estuve entusiasmada con Verónika Mendoza.

¿Pero cree que tiene una responsabilidad política?

Claro, ha cogobernado. Ha sido cogobierno.

En resumen, la izquierda fue responsable...

Han sido cogobierno.

¿Eso quiere decir que sí?

Obvio.

¿Cuál será el costo político para la izquierda?

Eso tiene que preguntárselo a ellos. No soy de ese sector, soy del centro republicano y no voy a analizar qué problemas tiene la izquierda.

¿Ve a Castillo dando un nuevo mensaje en el 2023?

Uy, en el Perú hemos tenido 6 presidentes en cuatro años. No podría anticiparme a eso. Puede pasar cualquier cosa. Todo depende de qué alianzas se den en el Congreso.