Fuentes de Correo informaron que Ketty Susana Landeo Quiñonss, la mujer de 25 años que fue captada de manera romántica con el diputado Julián Pérez Mallqui de Juntos por el Perú, todavía trabaja en su despacho.

Esto sucede a pesar de que Panamericana revelara que la abogada que se desempeña como técnica en la oficina del izquierdista sería su pareja sentimental.

EL CASO

Un informe periodístico mostró videos de la abogada junto al diputado Pérez Mallqui subiendo a un taxi tras culminar sus labores en el Congreso.

El video captado por el programa muestra a ambos personajes en una situación cercana, lo que evidenciaría un vínculo sentimental.

Más tarde, también concurrieron juntos a un centro comercial para hacer compras y luego se fueron a cenar.

El reportaje también difundió conversaciones de Messenger correspondientes a junio de este año.

“Por favor, regresa por mí y escribamos nuestra historia juntos. Construyamos algo bonito. Yo no quiero seguir viviendo así por vivir. No quiero ser una carga. Quiero que mi hija esté orgullosa de mí y de su padre. Estudiaremos juntos. Hagamos todo juntos sin hacernos daño”, se lee en el mensaje.

Julián Pérez Mallqui ya afronta una investigación en la Comisión de Ética. Foto: GEC

PENDIENTE

Por ahora, Pérez Mallqui afronta una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente agredir a su expareja.

Cabe precisar que la contratación de su pareja en el despacho todavía no se abordó en la sesión pasada de la Comisión de Ética, debido a que el tema no estaba en agenda, pero se tiene previsto que se evalúe en una próxima audiencia.

Este medio se comunicó con el equipo de JP de la Cámara de Diputados para consultar si la joven sería removida del cargo u obtener alguna versión de Pérez Mallqui, quien en estos días rehuye de la prensa en los Pasos Perdidos, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.